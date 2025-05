Dove guardare il GP di Spagna di F1 e che ore sono

HQ

La Formula 1 continua il suo percorso europeo con il Gran Premio di Spagna, che si svolgerà per l'ultima volta sul circuito di Montmeló a Barcellona. Nono GP della stagione, prima di una pausa di due settimane (il Canada è il prossimo 15 giugno), questo classico circuito sarà ancora caratterizzato dalla rivalità tra Lando Norris della McLaren e Oscar Piastri contro Max Verstappen della Red Bull (vincitore delle ultime tre edizioni), che non può permettersi di perdere altri punti... e con la rivalità interna tra i due piloti della McLaren, entrambi quasi alla pari nella classifica piloti.

Molti occhi si concentreranno questo fine settimana sui favoriti di casa Carlos Sainz e soprattutto su Fernando Alonso, che quest'anno è ancora l'unico pilota in griglia, tra quelli che hanno partecipato a tutte le gare, a non aver ottenuto un punto.

Se non vuoi perderti l'azione, prendi nota degli orari del Gran Premio di Spagna di questo fine settimana.

Orari del Gran Premio di Spagna



FP1: venerdì 30 maggio alle 12:30 BST e 13:30 CEST



FP2: venerdì 30 maggio alle 16:00 BST e 17:00 CEST



FP3: sabato 31 maggio alle 11:30 BST e 12:30 CEST



Qualifiche: sabato 31 maggio alle 15:00 BST e 16:00 CEST



Gara: domenica 1 giugno alle 14:00 BST e alle 15:00 CEST



Dove guardare il GP di Spagna in diretta

La Formula 1 è solitamente limitata ai canali a pagamento... ma se sei in Spagna, sei fortunato: il GP di Spagna è l'unico che puoi guardare in TV gratis: BeMad il venerdì e Telecinco il sabato e la domenica. Il resto della stagione è in esclusiva per DAZN.

Ecco un elenco di altre emittenti in Europa: