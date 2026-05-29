Dove guardare la finale di Champions League nel Regno Unito: per la prima volta, non sarà in TV gratuita

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L'Arsenal giocherà il suo primo titolo di Champions League domani sabato 30 maggio, alle 17:00 BST, 18:00 CEST, prima del solito, ma per la prima volta in 34 anni, i tifosi nel Regno Unito non potranno guardare la partita in chiaro in TV, nonostante le migliori intenzioni del Primo Ministro Keir Starmer.

La finale di Champions League sarà trasmessa in un pacchetto su TNT Sports, che addebita 30 sterline al mese per gli abbonati esistenti e un'offerta di 5 sterline per i nuovi abbonati durante il primo mese. Includeva anche le competizioni Europa League e Conference League, entrambe vinte dalle squadre inglesi Aston Villa e Crystal Palace.

Starmer ha inviato una lettera a TNT Sports chiedendo loro di riconsiderare la loro politica, ricordando che la finale "significa molto per i tifosi di questo paese, che è anche la casa del calcio". "Sono un forte sostenitore che la finale di questa competizione debba essere gratuita. Che l'Arsenal giochi o meno. La classe operaia non dovrebbe preoccuparsi se può o meno permettersi un abbonamento per guardare una partita di questa portata. I tifosi dovrebbero venire prima", ha detto Starmer (tramite EFE).

Nel frattempo, anche la UEFA era scontenta della decisione di TNT Sports: non ha aggiunto alcuna clausola che stabilisse che la finale dovesse essere gratuita, sperando che la rete agisse in buona fede, dato che la finale è gratuita dal 1993, nonostante passi attraverso diverse reti.

TNT Sports deterrà i diritti per tutte e tre le competizioni UEFA fino alle edizioni 2028/29, dopodiché la Champions League passerà a Paramount, con Sky che manterrà Europa League e Conference League. Prima di allora, il Regno Unito avrebbe potuto tentare di rendere la finale della Champions League un evento riconosciuto a livello nazionale, come le Olimpiadi e Wimbledon, costringendo le reti a trasmetterla gratuitamente, ma la Camera dei Lord ha respinto questa iniziativa (che includeva anche altri eventi come il torneo di golf British Open) sei anni fa.