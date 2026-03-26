Dovere e Libertà si scontrano nell'espansione Cost of Hope per S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

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Era già stato anticipato, ma ora GSC Game World è pronto a darci il nostro primo vero assaggio su S.T.A.L.K.E.R. 2: Cost of Hope. Questa è la prima grande espansione per il S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, destinata a darci una nuova parte della Zona da esplorare, con decine di ore di contenuti da esplorare.

La storia di S.T.A.L.K.E.R. 2: Cost of Hope vede due fazioni in una grande divisione. Il dovere combatte la Zona da molto tempo, cercando di liberarla da qualsiasi minaccia possa rappresentare per il mondo intero, mentre la Libertà crede che possa custodire i segreti per un bene superiore. Queste due ideologie si scontrano, con te, nei panni di Skif, che decidi il destino dei personaggi chiave e delle fazioni nel loro insieme.

In Cost of Hope abbiamo due nuove regioni da esplorare, tra cui la centrale nucleare di Chornobyl e la Iron Forest. Ci sono anche nuove armi, equipaggiamenti e nemici che saltano addosso come scimpanzé superpotenti che puoi vedere nel trailer qui sotto.

Cost of Hope è visto come il capitolo centrale della seconda trilogia di GSC Game World, che sarà ulteriormente sviluppata da altri DLC narrativi in arrivo più avanti. Tenete d'occhio la serie mentre ci avviciniamo al rilascio dell'espansione quest'estate.