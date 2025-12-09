Dovrai gestire il tuo negozio dell'usato ispirato agli anni '90 nel Thrifty Business di Spellgarden Games

Uno dei tanti annunci di anteprima mondiale al Wholesome Snack Showcase è arrivato dallo sviluppatore Spellgarden Games, che è apparso all'evento incentrato sull'indie per svelare un progetto completamente nuovo noto come Thrifty Business.

Come probabilmente puoi intuire dal titolo del gioco, questo è un progetto di gestione che ruota attorno alla gestione di un negozio vintage ispirato agli anni '90, un negozio dove trovi scorte smistando le scatole per trovare tesori nascosti degni di essere venduti ai clienti, che sono attratti dai tuoi oggetti attraverso le esposizioni nostalgiche che allestiri.

Venderai vestiti, oggetti d'antiquariato, giocattoli e altro ancora, e potrai personalizzare mobili, carta da parati e altre parti dell'attività per renderlo il più accogliente e accogliente possibile.

Non abbiamo ancora una data di uscita precisa né una finestra di rilascio per Thrifty Business, ma sappiamo che quando verrà rilasciata, arriverà su PC tramite Steam.