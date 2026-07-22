Dovrei restare o andare: il ministro francese si dimette, poi torna per controverso disegno di legge agricola

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La ministra dell'ambiente francese Monique Barbut ha cercato di dimettersi a causa di un controverso disegno di legge agricolo, ma ora rimarrà al governo. Come dice Reuters, lei si è dimessa e poi si è smessa.

Barbut aveva presentato le sue dimissioni dopo che il parlamento francese aveva approvato un disegno di legge che consentiva deroghe temporanee per due pesticidi sospettati di danneggiare le api, ma il presidente Emmanuel Macron ha respinto la mossa. La disputa ruotava attorno a pesticidi e impollinatori, poiché il disegno di legge avrebbe permesso un uso limitato di acetamipride, un neonicotinoide, sulle nocciole e del flupiradifurone su barbabietole da zucchero, mele e ciliegie. Tutto soggetto ad approvazione dell'agenzia per la salute e la sicurezza in Francia e per un utilizzo non superiore a tre anni.

I gruppi ambientalisti sostengono che il disegno di legge ignori gli avvertimenti scientifici, ma agricoltori e industrie sostengono che protegga le colture. Greenpeace ha definito il disegno di legge "una vergogna" e una petizione contro la misura ha raccolto più di due milioni di firme, ma l'industria dello zucchero afferma che i pesticidi sono necessari per combattere gli afidi (insetti) che hanno danneggiato i raccolti di barbabietola.