Dovresti indossare i pantaloni prima di provare a giocare a Switch 2

Per molti versi, lo Switch 2 assomiglia quasi esattamente allo Switch 1 e, rispetto al nuovo hardware dell'azienda negli ultimi 20 anni, ha sorprendentemente poche caratteristiche innovative. Uno di questi, tuttavia, è che questa volta i Joy-Con funzionano anche come mouse, il che apre possibilità completamente nuove.

Ma quando giochi ai videogiochi, di solito non sei seduto in un cubicolo dell'ufficio di fronte a una scrivania, ma forse semi-sdraiato su un comodo divano TV con una coperta. In questi casi, il gameplay del mouse non è particolarmente ottimale. The Verge ha avuto modo di provarlo durante lo stesso evento che noi di Gamereactor abbiamo visitato e scrive che tutti i test con le funzioni del mouse per Switch 2 sono stati eseguiti su una superficie piana ottimizzata per i mouse. Ma come funziona a casa?

Si scopre che Nintendo ci ha davvero pensato e puoi usare i Joy-Con come un mouse sulle gambe, per esempio. Ma solo se indossi i pantaloni, quindi non provare a giocare a Switch 2 in mutande e sicuramente non con i tuoi gioielli della corona in bella mostra:

"All'evento hands-on, ogni gioco che mostrava le caratteristiche del mouse era allestito con un bel tavolo piatto, ma gli sviluppatori di Switch 2 capiscono che la maggior parte delle persone non gioca ai giochi per console con un tavolo a portata di mano nelle vicinanze e pronto all'uso. Dalla tavola rotonda degli sviluppatori di hardware che si è svolta durante l'evento, ho imparato che puoi usare le ginocchia come superficie, ma non sulla pelle nuda: anche il controller potrebbe avere problemi con alcuni tessuti, ma per lo meno devi indossare i pantaloni".

Per dirla semplicemente, niente giochi per Switch 2 per coloro che non si prendono la briga di vestirsi adeguatamente per primi. Cosa ne pensa?