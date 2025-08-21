Dovresti ottenere l'edizione Vault, quando esce Call of Duty: Black Ops 7 ?

HQ

C'è un nuovo Call of Duty ogni anno, e ogni anno Activision deve far sembrare che QUESTO sarà qualcosa di speciale e nuovo. Di solito sembra che ci riescano.

Call of Duty: Black Ops 7 uscirà il 14 novembre 2025 e ora un nuovo trailer cerca in tutti i modi di convincerti a ottenere la cosiddetta Vault Edition, che è solo digitale e costa $ 99,99. E come al solito, dovresti assolutamente preordinare questa Vault Edition.

Probabilmente la cosa più eccitante è la beta, e ordinando l'Edizione Cassaforte si ottiene l'accesso anticipato. "La beta di Black Ops 7 si svolgerà dal 2 all'8 ottobre, con l'accesso anticipato per i preordini e gli abbonati Game Pass idonei concessi il 2 ottobre."

Call of Duty: Black Ops 7 è in arrivo anche su Xbox Game Pass.



Call of Duty: Black Ops 7 Edizione digitale



Accesso anticipato all'Open Beta (vantaggio del preordine)*



Reznov Challenge Pack (Vantaggio del preordine)**



BlackCell (Una stagione) (Vantaggio dell'Edizione Vault)



Operator Collection (Vantaggio dell'Edizione Vault)



Collezione di armi Maestria (vantaggio dell'edizione Vault)



Pacchetto Ultra GobbleGum per Zombi (Vantaggio dell'Edizione Cassaforte)



Gettone di sblocco permanente (vantaggio dell'Edizione Cassaforte)



Ho questo abbastanza per convincerti a prendere l'edizione Vault? Diccelo nei commenti qui sotto.