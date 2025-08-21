Dovresti ottenere l'edizione Vault, quando esce Call of Duty: Black Ops 7 ?
Almeno l'ultimo trailer fa del suo meglio per convincerti a farlo.
C'è un nuovo Call of Duty ogni anno, e ogni anno Activision deve far sembrare che QUESTO sarà qualcosa di speciale e nuovo. Di solito sembra che ci riescano.
Call of Duty: Black Ops 7 uscirà il 14 novembre 2025 e ora un nuovo trailer cerca in tutti i modi di convincerti a ottenere la cosiddetta Vault Edition, che è solo digitale e costa $ 99,99. E come al solito, dovresti assolutamente preordinare questa Vault Edition.
Probabilmente la cosa più eccitante è la beta, e ordinando l'Edizione Cassaforte si ottiene l'accesso anticipato. "La beta di Black Ops 7 si svolgerà dal 2 all'8 ottobre, con l'accesso anticipato per i preordini e gli abbonati Game Pass idonei concessi il 2 ottobre."
Call of Duty: Black Ops 7 è in arrivo anche su Xbox Game Pass.
- Call of Duty: Black Ops 7 Edizione digitale
- Accesso anticipato all'Open Beta (vantaggio del preordine)*
- Reznov Challenge Pack (Vantaggio del preordine)**
- BlackCell (Una stagione) (Vantaggio dell'Edizione Vault)
- Operator Collection (Vantaggio dell'Edizione Vault)
- Collezione di armi Maestria (vantaggio dell'edizione Vault)
- Pacchetto Ultra GobbleGum per Zombi (Vantaggio dell'Edizione Cassaforte)
- Gettone di sblocco permanente (vantaggio dell'Edizione Cassaforte)
Ho questo abbastanza per convincerti a prendere l'edizione Vault? Diccelo nei commenti qui sotto.