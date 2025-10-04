Down Cemetery Road è un giallo del team dietro Slow Horses

Una delle serie TV da non perdere su Apple TV+ è Slow Horses, un dramma di spionaggio che ruota attorno a Gary Oldman in uno dei suoi unici ruoli televisivi importanti fino ad oggi come l'enigmatico Jackson Lamb, un agente sconsiderato che lavora per il governo britannico. Quella serie continua a prosperare anno dopo anno, in parte grazie a coloro che sono davanti alla telecamera ma anche in parte a coloro che ci sono dietro, e questo dovrebbe interessarti molto con questo nuovo sviluppo.

Il team dietro Slow Horses ha svelato il suo prossimo progetto, una serie nota come Down Cemetery Road. È un dramma poliziesco che segue un'eccentrica investigatrice privata interpretata da Emma Thompson che sta cercando di scoprire una cospirazione ed esporre la verità.

La sinossi della trama spiega: "Quando una casa esplode in un tranquillo sobborgo di Oxford e una ragazza scompare in seguito, la vicina Sarah Tucker (Ruth Wilson) diventa ossessionata dal suo ritrovamento e chiede l'aiuto dell'investigatore privato Zoë Boehm (Emma Thompson). Zoë e Sarah si ritrovano improvvisamente in una complessa cospirazione che rivela che persone a lungo credute morte sono ancora tra i vivi, mentre i vivi si stanno rapidamente unendo ai morti.

Lo spettacolo è prodotto da 60Forty Films, scritto da Slow Horses ' Morwenna Banks, e prodotto esecutivamente da Banks, Jamie Laurenson, Hakan Kousetta, e l'autore Mick Herron, che ha scritto anche il romanzo originale e i libri Slow Horses. Natalie Bailey di Bay of Fires fama è anche considerato il regista principale.

Per quanto riguarda il resto del cast, ci sono alcuni nomi familiari tra cui Adeel Akhtar, Nathan Stewart-Jarrett, Tom Goodman-Hill, Darren Boyd, Tom Riley, Adam Godley, Sinead Matthews, Ken Nwosu, Fehinti Balogun e Aiysha Hart.

I primi due episodi di Down Cemetery Road saranno presentati in anteprima il 29 ottobre e saranno seguiti da episodi settimanali fino al 10 dicembre, quando arriverà l'ottavo e ultimo episodio. Dai un'occhiata al trailer dello spettacolo qui sotto.