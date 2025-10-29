Down Cemetery Road: Stagione 1

Quando si pensa a quanto sia stato costantemente buono Slow Horses su Apple TV, è difficile non essere troppo entusiasti di un nuovo progetto del team creativo dietro quella serie thriller di spionaggio. È basato su un romanzo di Mick Herron, lo stesso autore di Slow Horses, utilizzando una sceneggiatura scritta da Morwenna Banks, la stessa persona che ha trasformato Slow Horses in una sceneggiatura, e condivide anche molti degli stessi produttori e talenti dietro le quinte. Essenzialmente, Down Cemetery Road è uno pseudo spin-off di Slow Horses, con un'enfasi sull'essere uno show thriller poliziesco britannico.

Ancora una volta, considerando tutte queste cose, speri che Down Cemetery Road possa raggiungere le stesse altezze di Slow Horses, ma è un livello molto alto da raggiungere. Ha talento, ha un team creativo qualificato e ha un gigante della produzione qualificato alle spalle, ma ci riesce?

Oggettivamente parlando, sì. Down Cemetery Road è un ottimo programma televisivo che ha più a favore che contro. La trama sorprende costantemente con nuove rivelazioni e sviluppi, il cast offre interpretazioni per lo più forti e c'è un vantaggio e un livello di brivido in ogni episodio per adattarsi al genere in cui si inserisce. Eppure, per quanto Emma Thompson sia eccellente in questo show e lo sia sempre stata, non raggiunge gli stessi standard eccezionali di Gary Oldman in quello che forse è il suo ruolo più importante nella memoria recente come Jackson Lamb. E allo stesso modo, il taglio affilato come un rasoio e il modo raffinato che fa sembrare una stagione di Slow Horses come se non perdesse mai un secondo del tuo tempo non è del tutto presente, forse perché Down Cemetery Road si estende su otto episodi rispetto a Slow Horses ' sei.

Il punto che sto cercando di fare proprio con queste due critiche è che Down Cemetery Road è un programma televisivo buono e raccomandabile ma non raggiunge gli standard di Slow Horses '. Ancora una volta, mi sembra che questo spettacolo sia un episodio o due troppo lungo e che manchi anche un antagonista convincente, dal momento che i cattivi principali sono o loschi impiegati governativi che interagiscono a malapena con il cast principale o assassini apatici con motivazioni insignificanti. La forza di Down Cemetery Road è la cospirazione al suo interno, è il dipanarsi del contorto complotto del governo e il modo in cui collega i vari personaggi insieme. Questo è qualcosa che Slow Horses ha anche fatto, ma presenta anche ai cattivi una motivazione che puoi capire o che apprezzi come antagonisti. Questo spettacolo non lo presenta nella stessa misura, poiché Hamza di Adeel Akhtar è per lo più un codardo maldestro, Amos di Fehiniti Balogun fatica a mostrare qualsiasi emozione, e C di Darren Boyd non si trova mai faccia a faccia con il duo principale di Zoe di Thompson e Sarah di Ruth Wilson. C'è un sacco di strattone tra i vari personaggi e questo crea un po' di squilibrio nello show più ampio.

Eppure, stiamo parlando di un bel dramma qui. È ben scritto e, come accennato in precedenza, ha per lo più ottime interpretazioni. Ti affezionerai alle protagoniste e diventerai un po' ossessionato dal capire come tutti i pezzi vanno al loro posto. Ma potresti anche desiderare che si muova a un ritmo leggermente più veloce quando raggiungi il quinto episodio, e che alcuni dei momenti e dei fili narrativi meno vitali siano stati rimossi del tutto. Ci sono anche interi fili che non ottengono mai una conclusione adeguata in questa stagione, consegnando alla fine un prodotto finale che non ha la stessa conclusione terapeutica di Slow Horses, come punto di confronto ancora una volta.

Quindi, se tu, come me, ami Slow Horses e il team dietro di esso, allora dovresti guardare Down Cemetery Road perché c'è abbastanza da apprezzare per rendere gratificante vedere i titoli di coda dell'ottavo episodio. Basta capire allo stesso tempo che non è Slow Horses e non ha la stessa precisione, attenzione ai dettagli o notevole livello di raffinatezza.

