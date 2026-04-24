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Oggi abbiamo riportato la notizia che gli Stati Uniti sarebbero stati scontenti della mancanza di sostegno del Regno Unito e della Spagna per la loro guerra in Medio Oriente, tanto da considerare la sospensione dei paesi dalla NATO e persino riconsiderare la loro posizione sulla rivendicazione del Regno Unito sul territorio delle Falkland.

A tal fine, ora Downing Street ha emesso una risposta, con un rappresentante del n. 10 che ha condiviso con BBC News che la sovranità delle Falkland "spetta al Regno Unito" poiché è interamente diritto dei residenti delle isole determinare la loro nazionalità.

"Le Isole Falkland hanno votato con un ampio voto schiacciante a favore di rimanere un territorio d'oltremare del Regno Unito, e abbiamo sempre sostenuto il diritto degli isolani all'autodeterminazione e il fatto che la sovranità spetta al Regno Unito.

"Abbiamo già espresso questa posizione in modo chiaro e coerente alle successive amministrazioni statunitensi e nulla cambierà questo."

Tutto ciò avviene mentre gli Stati Uniti affermano di voler un'estensione del cessate il fuoco in Medio Oriente e continuano a sperare nella pace, mentre allo stesso tempo minacciano gli alleati per non 'fare la loro parte'.