Dracula: A Love Tale

Cercare di elencare tutti i film, le serie TV, i giochi e le opere teatrali basati sull'iconico romanzo del 19° secolo di Bram Stoker sarebbe un po' come cercare di ricordare tutte le volte che il mostro di Frankenstein è apparso sul grande schermo o in TV. È impossibile. A meno che, ovviamente, non dedichiamo l'intero fine settimana a questo compito e documentiamo tutto su vecchie pergamene di pergamena, accompagnate da un elegante tappetino per sintetizzatori mini-calcolatrice firmato dalle dita bianche come il gesso e leggermente unte di Conny.

Nonostante ciò, il regista di classici come Nikita, Leon, Il quinto elemento e Lucy ha fatto il grande passo e ha speso una tonnellata per un'altra interpretazione. Dracula, come personaggio immaginario, è davvero tenace come il principe immortale e succhiasangue della letteratura originale. Dracula, Dracula, Dracula... Tutto Dracula. E questa volta è Caled Landry Jones (Finch, Tre manifesti a Ebbing, Missouri) a interpretare il transilvano Vlad l'Impalatore, che qui è più malato d'amore che mai.

"Non bevo vino".

Ricordo il libro, abbastanza bene. L'ho letto per la prima volta quando ero a scuola e poi l'ho riletto, diciamo, 20 anni fa e sono rimasto colpito da quanto sia più semplice una storia d'amore rispetto ai mattatoi basati sull'orrore in cui ogni adattamento sembra essersi trasformato. Certo, Dracula non è un morbidissimo orsacchiotto che va in giro in pantaloni della tuta e accarezza le guance delle persone in modo improvvisato. Li uccide e succhia il loro sangue, perché altrimenti muore lui stesso. Eppure, quell'oscurità più oscura e quel vero tono horror non si materializzano mai nella reinterpretazione di Luc Besson. Invece, l'attenzione è sull'amore di Dracula (a cui ovviamente il sottotitolo allude - duh!).

Dracula ama sua moglie Elisabeta. Più di ogni altra cosa su questa terra e più della vita stessa. Quando lei muore in un sanguinoso incidente di guerra mentre i suoi eserciti stanno respingendo i "malvagi musulmani" durante una super battaglia innevata da qualche parte nel nord Europa, decide di scatenare la sua fede, massacrare ogni vescovo della sua chiesa e bruciare l'altare di Gesù. Vaffanculo, Dio. Sua moglie è morta! Allo stesso tempo, lascia che le forze dell'oscurità e la spinta di Belzebù prendano il sopravvento sul suo essere, e voilà: il sangue deve essere versato.

Annuncio pubblicitario:

Besson racconta la storia dello sfortunato Dracula alla ricerca di qualcosa che possa soddisfare il desiderio della sua sposa morta con finezza ed eleganza e l'attenzione è, come ho detto, sulla sua perdita, sul dolore e su splendidi ambienti intrisi di quell'estetica di fine Ottocento con il piede sinistro profondamente radicato nella seconda metà del Rinascimento. Dracula è a Venezia con un cappello elegante, donne affascinanti e beve sangue, solo per ritrovarsi al centro di un'enorme sala da ballo in Francia, vestito con una parrucca bianca e incipriato fino a una carnagione pallida. Tutto questo mentre il prete ed esperto di vampiri "Priest" interpretato da Christoph Waltz (Bastardi senza gloria, Django Unchained) lo insegue in giro per il paese, con il suo peluche di pelle imbottito di pali di quercia affilati e acqua santa.

Wonka... Sei tu?

Alcune parti di questo film ricordano molto la versione di Francis Ford Coppola del 1992 e in particolare il capitolo in cui l'inconsapevole Harker arriva nella nera Transilvania per far firmare a Vlad un contratto per l'acquisto di una delle sue proprietà londinesi. Altre parti ricordano più Indiana Jones o Il conte di Montecristo, che alla fine ha un discreto successo. Tuttavia, il Dracula di Luc Besson non decolla mai veramente e penso che la ragione principale di ciò sia che la storia stessa è troppo compartimentata e troppo compressa. Cercare di ridurre il libro di Stoker a due ore è in definitiva insostenibile e qui Besson avrebbe dovuto optare per una miniserie di sei ore. Naturalmente, mi manca l'intero capitolo sul viaggio di Demetra (la parte migliore del libro) e la parte della Londra del 1880 viene sfogliata in fretta e furia da Besson in circa due minuti, che nel mio mondo sembra più una pura rapina alla luce del giorno.

Grazie alla storia altamente compressa e al ritmo affrettato, i personaggi e le loro emozioni non si stabiliscono mai veramente nello spettatore. Diventa un po' fradicio, anche se qui ci sono sicuramente delle qualità. La scenografia, i costumi e la fotografia sono brillanti. Sempre brillante. Penso anche che Caleb Landry Jones sia più che passabile nei panni del Conte assetato di sangue e anche se Waltz sta facendo lo stesso ruolo qui come in Django (ma con un colletto clericale invece di un cappello di feltro grigio), è bravo come sempre. Dracula: A Love Tale non è un capolavoro, ma va bene così. Il Conte di Stoker merita di meglio, ma d'altra parte questo è meglio di quanto non lo fosse il sopravvalutato Nosferatu di Eggers l'anno scorso.

Annuncio pubblicitario: