Dracula: The Disciple è un gioco di enigmi che reinterpreta il mito del vampiro leggendario

Ieri sera, l'editore Nacon ha tenuto il suo annuale ma ritardato show Connect, dove aveva un sacco di notizie da presentare nonostante si trovasse in acque finanziarie piuttosto preoccupanti. Uno dei tanti annunci della serie riguardava un nuovo gioco all'orizzonte, noto come Dracula: The Disciple.

Questo progetto è un'avventura puzzle in prima persona che offre una nuova interpretazione del mito del vampiro leggendario. In sostanza, la premessa è assumere il ruolo di un archivista morente che si reca nella casa abbandonata di Dracula nella speranza di trovare una cura per la sua malattia, un compito che alla fine lo porta a esplorare l'occulto e a scoprire i numerosi segreti lasciati dal famoso vampiro.

Per completare i compiti da svolgere, ci viene detto che l'obiettivo sarà padroneggiare strumenti occulti e coltivare ingredienti soprannaturali, tutto questo prima di completare i riti e imparare a trasformarsi in vampiro.

Non c'è ancora una data di uscita associata al gioco, ma sappiamo che è in fase di sviluppo da parte di Cyanide Studio e che il progetto arriverà su PC, PS5 e Xbox Series X/S.