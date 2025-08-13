HQ

Di recente, ho giocato a un nuovo adorabile gioco sportivo. Multigiocatore frenetico con controlli precisi, rigiocabilità infinita, ottime opzioni di comunicazione e un senso generale di divertimento. Quel gioco si chiama Rematch. Ho anche giocato a un gioco chiamato Drag x Drive.

Non criticherò un gioco per aver provato qualcosa di nuovo, né per aver prestato un po' di attenzione necessaria a un grande sport, quindi questi sono i miei principali punti positivi per Drag x Drive. Ha dato un'occhiata alle opzioni limitate per un gameplay davvero unico con Nintendo Switch 2 e si è concentrato sui controlli del mouse per creare un gioco di basket in carrozzina in cui i tuoi movimenti controllano il ritmo e le manovre nel gameplay. In un po' come in Rematch, Drag x Drive non prende troppo sul serio le regole del suo sport, optando invece per un'atmosfera più arcade, in cui puoi uscire dagli half-pipe e usare trucchi per guadagnare alcuni punti extra su un colpo riuscito.

Far scorrere i Joy-Con avanti e indietro, imitando i movimenti necessari per spostare una sedia a rotelle, è sicuramente qualcosa a cui ci si abitua un po' di tempo e si traduce in una frustrazione immediata che potrebbe scoraggiarti immediatamente. Dal tempo che ho trascorso con Drag x Drive, posso dire che migliora, ma mai perfetto. I controlli semplicemente non sono abbastanza stretti o abbastanza soddisfacenti da garantire una piena attenzione su questo stile di gioco con il controllo del mouse. I mouse sono stati usati per controllare i videogiochi per decenni, ma finora nessuno ha pensato che fosse un'idea brillante per te prendere e trascinare il mouse in linea retta su una superficie ancora e ancora per giocare. Un po' braccia, un po' Ring Fit, tutto confuso.

Nonostante sia in gran parte sconcertato dall'esistenza di questo gioco, ammetto che ha i suoi momenti. Una volta che hai preso confidenza con i controlli e puoi giocare a un gioco o due, Drag x Drive riesce a essere un po' una risata. Dirò che non sono sicuro di essermi goduto il gioco come previsto per la maggior parte del tempo, e invece mi sono divertito a sfrecciare da un'estremità all'altra del campo, strappandomi i pantaloncini mentre i miei Joy-Con mi raschiavano contro le gambe, cercando di fare acrobazie o colpire 3 punti impossibili. Meccanicamente, Drag x Drive non può essere preso troppo sul serio, altrimenti è troppo facile fare buchi. Il contrasto, ad esempio, non funziona, poiché qualsiasi urto che prendi mentre affronti un nemico frontalmente significa che perdi la palla, ma colpire qualcuno con forza alla schiena non fa nulla. Questo ha portato a una partita in cui qualcuno dava le spalle alla mia squadra mentre era seduto sotto il canestro, quindi nessuno poteva fare altro che spingerlo leggermente mentre mirava il suo tiro facile.

Oltre a giocare a basket 3v3, hai un piccolo parco da esplorare. Un ambiente per lo più grigio con minigiochi mancanti al di fuori delle prove a tempo e degli allenamenti di tiro. Non è davvero qualcosa che ti catturerà se vuoi una pausa dall'azione. Puoi divertirti con amici o persone a caso, ma ancora una volta sei limitato in ciò a cui puoi partecipare. Se stai davvero lottando con i controlli, puoi tornare al tutorial, ma anche questo di per sé sembra limitato, in quanto non ti insegna alcuni elementi come il Bunny Hopping, che è un requisito per superare alcune delle prove a tempo sparse nel parco. Devo evidenziare ancora una volta le meccaniche e i controlli, poiché sollevare la sedia da terra richiede una tale impresa di tempismo che ogni volta che riuscivo a fare un Bunny Hop mi sentivo come se fosse un colpo di fortuna più che qualcosa che avevo intenzione di fare.

Da un lato, ammiro Drag x Drive per il suo impegno nel ricreare anche solo una frazione dello sforzo richiesto per uno sport come il basket in carrozzina nei suoi controlli. Ma, dall'altro, sembra un po' ironico che un gioco incentrato su uno sport accessibile non abbia opzioni di accessibilità per darti un altro modo per controllare il gioco. Concentrarmi così tanto sui movimenti a volte mi faceva sentire male e, come con un titolo VR, non riuscivo a passare più di 30 minuti alla volta di Drag x Drive senza sentire che i miei occhi avevano bisogno di una pausa. I controlli del mouse non sembrano ancora all'altezza della visione di Drag x Drive. Le curve sono incredibilmente difficili da eseguire bene e il senso di velocità varia davvero anche se il movimento delle braccia rimane lo stesso.

Trovo anche strano quanto questo gioco combatta uno dei principali punti di forza di un Nintendo Switch 2. Non è possibile portare Drag x Drive in viaggio, poiché è necessario scollegare e utilizzare i controller su una superficie adatta. Quella superficie può essere le tue gambe, intendiamoci, ma hai comunque bisogno di uno spazio decente per impostare lo schermo e lasciarlo volare. Come per il Nintendo Switch 2 Welcome Tour, faccio fatica a trovare un modo per giustificare l'esistenza di questo gioco, tanto meno l'acquisto di esso. Detto questo, però, penso ancora che Drag x Drive potrebbe offrire qualcosa al giocatore giusto in grado di resistere agli strani controlli e all'ambiente insipido.

In questo momento, Nintendo sembra di essere in un po' un'era Kinect con Nintendo Switch 2. Provando tutto con nuovi strumenti fantasiosi come i controlli del mouse e la chat di gioco, ma non sapendo davvero come trasformare queste funzionalità in meccaniche di gioco avvincenti. Drag x Drive è purtroppo un esperimento che non si è quasi sbizzarrito abbastanza, e sarà oggetto di una domanda a quiz complicata nel giro di qualche anno.