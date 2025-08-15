news
Drag x Drive
Drag x Drive è disponibile su Nintendo Switch 2 e il basket non sarà più lo stesso
Guarda l'ultimo breve trailer proprio qui e, soprattutto, leggi la nostra recensione sul gioco stesso.
Sappiamo tutti che Nintendo ha l'abitudine di provare cose nuove e strane. Ed è quello che hanno fatto ancora una volta.
Drag x Drive è stato rilasciato il 14 agosto 2025 e l'idea è quella di giocare a basket con le sedie a rotelle in un campo futuristico. Il lavoro di squadra è la chiave del successo. È abbastanza chiaro che gli sviluppatori avevano in mente un gioco come Rocket League di Psyonix. Ma dal momento che Rocket League è un gioco così fantastico, non ci dispiace prendere ispirazione da un gioco del genere.
Puoi leggere la nostra recensione su Drag x Drive proprio qui, e per favore guarda un breve trailer "fuori ora!" qui su Gamereactor.
