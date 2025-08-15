Drag x Drive è disponibile su Nintendo Switch 2 e il basket non sarà più lo stesso

HQ

Sappiamo tutti che Nintendo ha l'abitudine di provare cose nuove e strane. Ed è quello che hanno fatto ancora una volta.

Drag x Drive è stato rilasciato il 14 agosto 2025 e l'idea è quella di giocare a basket con le sedie a rotelle in un campo futuristico. Il lavoro di squadra è la chiave del successo. È abbastanza chiaro che gli sviluppatori avevano in mente un gioco come Rocket League di Psyonix. Ma dal momento che Rocket League è un gioco così fantastico, non ci dispiace prendere ispirazione da un gioco del genere.

Puoi leggere la nostra recensione su Drag x Drive proprio qui, e per favore guarda un breve trailer "fuori ora!" qui su Gamereactor.