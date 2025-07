Dragami Games annuncia un nuovo gioco Lollipop Chainsaw e anche un anime

HQ

È stato ampiamente riportato che Dragami Games ha grandi piani per il franchise di Lollipop Chainsaw, poiché nella memoria recente, ha collaborato con Nada Holdings Corp. per promettere nuovi progetti nella serie. Ora abbiamo un aggiornamento su questo.

Lo sviluppatore si è rivolto ai social media per rivelare che un nuovissimo progetto Lollipop Chainsaw è in produzione e che questo sarà ospitato anche da un anime. Non abbiamo molto altro su cui dilungarci, ma è spuntato un account ufficiale di X per questo ritorno alla serie, e afferma che il gioco sarà un "gioco d'azione zombie esagerato pieno di umorismo nero", uno che vede Giulietta al timone.

Non è chiaro quando arriveranno i progetti, ma poiché questo annuncio è molto recente, un'ipotesi ragionevole è che siano almeno un paio d'anni dopo.