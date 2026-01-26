Dragon Ball: Age 1000 annunciato per il 2027

HQ

Durante il fine settimana, i fan di Dragon Ball hanno celebrato il 40º anniversario della serie. Ci sono stati numerosi annunci importanti, tra cui la presentazione di un nuovo gioco ambientato nell'universo di Dragon Ball, con il titolo provvisorio Dragon Ball: Age 1000.

L'elemento Età 1000 ci dice l'età del mondo di Dragon Ball. Sembra che qui avremo soprattutto nuovi personaggi, visto che vedremo un volto nuovo per gran parte del trailer. Visto che indossa abiti Capsule Corp, però, e alla fine diventa Super Saiyan, possiamo immaginare che sia un discendente di Bulma e Vegeta, o di Trunks.

Il gioco è in sviluppo da circa 6 o 7 anni ed è stato realizzato in collaborazione con il creatore originale di Dragon Ball, Akira Toriyama, prima della sua scomparsa nel 2024. Impareremo di più sul gioco in futuro, ma al momento sembra un progetto ambizioso in programma per il prossimo anno.