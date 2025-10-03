Dragon Ball: Sparking! Zero ci guida attraverso tutti i 200+ personaggi nel nuovo trailer

HQ

Dragon Ball: Sparking! Zero festeggia il suo primo anniversario questo mese e, per celebrare l'occasione, un nuovo trailer ci porta attraverso tutti i combattenti offerti nel gioco. Ora conta più di 200 personaggi, il trailer ci porta attraverso i personaggi originali di Dragon Ball fino ai famosi combattenti di Dragon Ball Z e mostra i cattivi del film, gli amici e altro ancora.

Il cast dei DLC ha spinto il roster a oltre 200 personaggi e, mentre alcuni fan sono stati critici nei confronti del fatto che il DLC si concentri sui nuovi contenuti di Daima e Super Hero quando non abbiamo ancora alcuni personaggi manga e anime giocabili, lo sviluppatore Spike Chunsoft non ha ancora finito con i contenuti. Verranno aggiunti nuovi DLC e ne sentiremo parlare di più nel 2026.

Molti dei combattenti nell'elenco dei 200 sono duplicati, poiché ogni forma di un personaggio agisce essenzialmente come un nuovo personaggio. Con mosse, speciali e statistiche diverse, tuttavia, non possiamo esattamente incolpare Spike Chunsoft per aver gonfiato il roster in questo modo. Dopotutto, se potessi scegliere di giocare solo Goku in forma base e poi potenziarlo, probabilmente saresti piuttosto irritato.