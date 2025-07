Dragon Ball: Sparking! Zero conferma il lancio di Nintendo Switch e Switch 2

HQ

Dragon Ball: Sparking! Zero si sta dirigendo verso un paio di nuove piattaforme. L'ultimo picchiaduro da arena di Spike Chunsoft arriverà su Nintendo Switch 2 e Nintendo Switch originale il 14 novembre, con i preordini attivi da oggi.

Con più di 180 personaggi, oltre a una modalità storia che ti porta attraverso la storia di Goku da Dragon Ball Z a Dragon Ball Super, Sparking! Zero ha subito impressionato i fan di Dragon Ball e i fanatici dei giochi di combattimento.

Al momento non è chiaro se le versioni per Nintendo Switch 2 e Nintendo Switch del gioco vengano fornite con tutti i DLC rilasciati finora, ma le nuove edizioni consentono l'uso di controlli di movimento con i tuoi Joy-Con, quindi puoi davvero sentirti come se stessi lanciando una bomba spirituale sulla testa di Freezer.

Dragon Ball: Sparking! Zero è ora disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X/S. Le versioni per Nintendo Switch e Nintendo Switch 2 arriveranno il 14 novembre.