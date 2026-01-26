Dragon Ball: Sparking! Zero conferma nuovi personaggi, livelli e altro ancora nel trailer del DLC

HQ

Dragon Ball: Sparking! Zero potrebbe aver finito il primo round di DLC, concentrandosi principalmente sulla serie Daima, ma i fan del gioco e dell'anime sanno che ci sono ancora molti personaggi esclusi dal roster.

Questo cambierà presto, dato che il trailer qui sotto mostra altri DLC in arrivo su Dragon Ball: Sparking! Zero, e sembra che Spike Chunsoft non si limiti a una sola serie o film questa volta. Nel teaser, vediamo Super Saiyan Bardock, Super 17 e Kami che portano il combattimento ai personaggi preesistenti del roster. Tieni gli occhi aperti e sicuramente vedrai altri combattenti lungo il percorso.

Nuove super mosse stanno uscendo per i personaggi esistenti, e vedremo anche nuovi costumi, una nuova modalità e nuovi livelli. I nuovi livelli sono qualcosa che i fan richiedono da molto tempo, e sebbene il DLC di Daima ci abbia dato una nuova area, questo dovrebbe rinfrescare i punti in cui potremo combattere.