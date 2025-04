Dragon Ball: Sparking! Zero mostra Mini Vegeta e tutte le sue forme per il DLC 2

HQ

Dopo un po' di ritardo, è stato annunciato il secondo DLC per Dragon Ball: Sparking! Zero, che mostra il primo lotto di personaggi che si fanno strada nel gioco della serie Dragon Ball Daima.

Come mostrato nel trailer qui sotto, avremo otto nuovi personaggi in questo DLC, che è meno degli undici personaggi aggiunti nel DLC 1. Questi personaggi sono: Goku Mini Super Saiyan, Mini Vegeta, Mini Vegeta Super Saiyan, Mini Vegeta Super Saiyan 2, Mini Vegeta Super Saiyan 3, Glorio, Panzy e Majin Kuu.

C'è anche un costume per Goku Mini nel DLC. Il DLC verrà lanciato il 24 aprile, con accesso anticipato di 72 ore per i possessori del Season Pass, il che significa che puoi giocare subito se hai speso un po' di soldi in anticipo.

I fan rimangono un po' divisi su Sparking! I contenuti futuri di Zero. C'è speranza per più mappe, modalità e altre funzionalità aggiuntive oltre ai personaggi in futuro, ma per ora sembra che il piano sia quello di completare il roster con personaggi aggiuntivi di Dragon Ball Daima.

Dragon Ball: Sparking! Zero è ora disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X/S.