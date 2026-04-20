Dragon Ball: Sparking! Zero rivela il nuovo DLC Super Limit Breaking Neo in arrivo quest'estate

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Dragon Ball: Sparking! Zero ha già molti personaggi, ma all'inizio dell'anno Spike Chunsoft e Bandai Namco ci hanno fatto sapere che il roster sarebbe cresciuto ancora di più con nuovi DLC in arrivo nel gioco. Ora abbiamo un trailer più approfondito che mostra altre delle nuove caratteristiche, inclusi scoraggi su livelli, Super Moves, modalità di gioco e altro ancora.

Nel trailer, vediamo personaggi del passato, presente e futuro di Dragon Ball essere aggiunti al gioco, mentre Spike Chunsoft porta altri 30 combattenti come parte del nuovo DLC Super Limit Breaking Neo. Aggiunge anche un nuovo sistema di combattimento, che sarà gratuito per tutti i giocatori quando uscirà il DLC a pagamento.

Dragon Ball: Sparking! Zero ha certamente i suoi problemi, soprattutto come combattente competitivo, ma è molto divertente per i giocatori che vogliono sentirsi in un vero combattimento in stile Dragon Ball. Per fortuna, non sarà l'unica esperienza a offrire così presto, dato che il nuovo Dragon Ball Xenoverse 3 arriverà anche il prossimo anno.