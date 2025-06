Dragon Ball: Sparking! Zero rivela il personaggio extra DLC Shallot

HQ

Dragon Ball: Sparking! Zero ci ha regalato un altro po' di DLC in una svolta piuttosto insospettabile degli eventi. I giocatori non si aspettavano un altro lotto di DLC fino all'arrivo del terzo pacchetto come parte del Season Pass.

Eccoci qui, però, con un nuovo trailer di Shallot, che esce da Dragon Ball Legends. Shallot è un antico Saiyan, che appare negli eventi del gioco mobile Dragon Ball Legends come protagonista, svegliandosi un giorno con un'amnesia prima del Torneo del Tempo.

Nel trailer, vediamo Shallot combattere contro i suoi compagni Saiyan, tra cui Nappa e Broly, così come il Capitano Ginyu. Sembra che per ora abbiamo accesso solo alla forma base di Shallot, che uscirà il 27 giugno.