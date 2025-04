Dragon Ball: Sparking! Zero valutato per Nintendo Switch 2

HQ

Dragon Ball: Sparking! Zero Sembra che si stia dirigendo verso una nuova piattaforma, dato che il gioco è stato ufficialmente classificato per Nintendo Switch 2 in Arabia Saudita.

Come pubblicato dall'account ufficiale della commissione di classificazione dei giochi in Arabia Saudita, sembra che l'ultimo combattente di Dragon Ball di Spike Chunsoft e Bandai Namco stia arrivando su Nintendo Switch 2. Il gioco ha già riscosso un forte successo su altre piattaforme, guadagnando 3 milioni di copie vendute nelle prime 24 ore.

Anche se questa non è una conferma ufficiale da parte di Bandai o Nintendo, non sembra troppo inverosimile immaginare Spark! Zero in arrivo su Switch 2. Con la lista di versioni di terze parti in arrivo sulla nuova console di Nintendo, questo combattente appariscente potrebbe adattarsi perfettamente.