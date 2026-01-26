Dragon Ball Super: The Galactic Patrol nuovo anime annunciato

Il 40° anniversario della serie Dragon Ball è stato annunciato durante il fine settimana e, sebbene il creatore originale del manga e della sensazione anime Akira Toriyama non sia più tra noi, il suo lavoro continua ancora attraverso nuovi giochi e ora un nuovo anime che riporta Goku e Vegeta tra le stelle.

Dragon Ball Super: The Galactic Patrol è arrivato come annuncio finale come parte del video speciale per il 40° anniversario che potete vedere qui sotto. Non abbiamo davvero dettagli sulla trama o informazioni sul rilascio, ma l'immagine di Goku e Vegeta che scelgono le loro pose tradizionali alla fine del trailer potrebbe darci un indizio, dato che sembra che ora indossino un marchio speciale.

Sembra un po' una N con un punto al centro, che potrebbe benissimo essere il segno di The Galactic Patrol di cui parlerà l'anime. Siamo sicuri che finirà con Goku e Vegeta che combatteranno contro i più grandi cattivi dell'universo, con forse un'altra nuova forma aggiunta per buona misura.