Dragon Ball Xenoverse 3 annunciato con un rilascio previsto per il 2027

La pazienza spesso dà i suoi frutti nel mondo dei videogiochi. Prima o poi, arriveranno i titoli che desideravamo da tempo, anche se, purtroppo, a volte dovremo aspettare un tempo irragionevolmente lungo. Una serie di giochi che non vediamo da dieci anni è Dragon Ball Xenoverse, molto apprezzata dai fan per la sua combinazione di combattimenti e elementi RPG completi che insieme ricreavano perfettamente l'anime.

Domenica sera, Bandai Namco ha colto l'occasione per annunciare che stanno rifacendo la spolverata della serie con Dragon Ball Xenoverse 3. Dimps si occupa nuovamente dello sviluppo, e il gioco è previsto per l'uscita su PC, PlayStation 5 e Xbox Series S/X nel 2027. Potete trovare il primo trailer qui sotto.

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L'attesa, tra l'altro, non sarà così estenuante come si potrebbe temere, dato che Bandai Namco ha fatto un lavoro incredibilmente efficace con il supporto a Dragon Ball Xenoverse 2, e il fatto è che l'espansione finale prevista - Future Saga Capitolo 4 - uscirà questa estate (ben dieci anni dalla sua uscita nel 2016). Se il terzo gioco dovesse avere lo stesso successo e ricevesse lo stesso incredibile sostegno, la community di Dragon Ball dovrebbe essere pronta per molti anni a venire.