Dragon Ball Z: Kakarot festeggia 10 milioni di copie vendute con la rivelazione di Goku di SSJ4

Il RPG action/adventure del 2020 Dragon Ball Z: Kakarot ha raggiunto un nuovo traguardo nelle vendite. Il gioco ha ormai venduto più di 10 milioni di copie in tutto il mondo, dimostrando che ci sono milioni di fan di Dragon Ball che vogliono rivedere e giocare la storia di Goku/Kakarot da capo.

In un video condiviso dall'editore Bandai Namco, ci viene ricordato alcune delle imprese di Goku durante Dragon Ball Z e Dragon Ball Super, oltre a un assaggio di ciò che ci aspetta ancora nel gioco. In particolare, abbiamo una breve mostra di Goku di Super Saiyan 4, completo di pelo e coda rosa mentre guardiamo all'inclusione del prossimo DLC di Daima.

La seconda parte del DLC Daima di Dragon Ball Z: Kakarot arriverà il 15 gennaio, cioè questo giovedì al momento della stesura. Questo probabilmente concluderà le avventure di Goku in Dragon Ball Z: Kakarot, ma probabilmente non dovremmo mai dire mai su questo tipo di cose.