Non è stato nemmeno un anno fa che Square Enix ha sorpreso il mondo con l'uscita di Dragon Quest III HD-2D Remake, quello che è cronologicamente considerato il primo titolo della narrazione della serie, e il primo capitolo di quello che è noto come Erdrick Trilogy. Io c'ero, e non ero altro che pieno di elogi per la meraviglia tecnica, narrativa, visiva e sonora che ho incontrato, di cui ho avuto pochissime lamentele nella mia recensione.

Non ero un fan isolato e il gioco è diventato un tale best-seller che in poco meno di sei settimane è diventato il gioco più venduto del 2024 in Giappone e ha superato tutte le aspettative di Square Enix per il suo anno fiscale. In effetti, questo DQIII HD-2D Remake ha salvato la situazione. E ora stanno tornando a farlo.

Il difetto principale, e allo stesso tempo il miglior vantaggio che ha questo Dragon Quest I & II HD-2D Remake (ne parlerò al singolare, anche se questa compilation include i primi due Dragon Quest giochi) è che è totalmente continuo rispetto al titolo precedente, e offre gli stessi miglioramenti in termini di animazioni dei nemici, attacchi, sprite NPC o effetti sul palco in cui ci muoviamo. Se avete giocato a DQIII (e sia io che il produttore Masaaki Hayasaka vi consigliamo di farlo prima di immergervi in questo) tutto vi sarà familiare, ma ci sono alcune nuove sfumature e ci sono più contenuti.

Ancora una volta, come ho detto l'anno scorso, l'arrivo di questi titoli in Europa è, prima di tutto, un debito che ha impiegato troppo tempo per essere adeguatamente pagato. Sì, gli americani hanno avuto Dragon Warrior nel 1989, ma il primo Dragon Quest aveva già fatto scalpore in Giappone per tre anni, e non ha mai avuto la possibilità di venire sulle nostre console all'epoca. E confrontando il gameplay originale con questa nuovissima versione, in realtà fa meno male ora che manca.

Va da sé che Dragon Quest I è stato molto più complicato da lavorare, perché l'originale era.... beh, il JRPG originale. Solo alcuni sprite animati a 8 bit in cui riesci a malapena a distinguere una montagna da un castello. I mostri erano fissi sullo schermo, il personaggio si muoveva in griglie... Eppure, si poteva ancora sentire l'immersione di essere in una vera e propria ricerca per salvare il mondo dal male. Dragon Quest I HD-2D Remake ha rifatto il regno di Tantegel da zero, con valli, deserti, città che sembrano vive, e anche che vantano ancora una volta una delle migliori rappresentazioni dell'acqua in un videogioco. È un titolo molto più piccolo rispetto alle voci successive della serie, ma è anche il più semplice, motivo per cui ammetto di essermi divertito a completare l'avventura dell'eroe solista di DQI in circa 12 ore.

In Dragon Quest I HD-2D Remake giochi nei panni del discendente di Erdrick, con la missione di fermare il male Dragonlord e salvare la principessa del regno. È un viaggio in solitaria, quindi devi cambiare il tuo approccio alle battaglie e gestire molto meglio il tuo mana (MP) e gli oggetti, in particolare gli oggetti curativi. Devi anche tenere d'occhio l'equipaggiamento che indossi e assicurarti di tenerlo aggiornato, esplorando e cercando forzieri nel mondo o nei sotterranei, o acquistando equipaggiamento dai mercanti nelle città. E oltre alla grafica e ai necessari miglioramenti della qualità della vita, come la possibilità di regolare la velocità del combattimento, la sfida delle mini medaglie è stata aggiunta anche qui e al secondo capitolo. C'è anche un'arena di combattimento e, forse la cosa più importante per la costruzione della trilogia, nuovi filmati in cui questa storia si interconnette con Dragon Quest III HD-2D Remake.

E non preoccuparti se ti perdi in qualsiasi momento o salti conversazioni importanti, perché il menu ha un'opzione di assistenza con indicazioni su dove continuare l'esplorazione. Non pensarla come una guida passo dopo passo, ma piuttosto frasi vaghe che cercano di riportarti indietro o di ricordarti quello che stavi facendo.

Dragon Quest II HD-2D Remake è, ancora una volta, una parola grossa. Stiamo parlando di un gioco molto più profondo, dove c'è già il concetto di un 'party' di eroi con le rispettive classi di personaggi, che bisogna salire di livello ed equipaggiare con bilanciamento per affrontare la sfida. Ammetto di aver trovato l'avventura in solitaria più stimolante, a causa di quanto fosse diversa, ma alla fine della giornata questo è Dragon Quest, e sapevo a cosa stavo andando incontro. Dragon Quest II HD-2D Remake aggiunge più contenuti, forzieri e dialoghi alla sua storia (con doppiaggio sia in inglese che in giapponese), e ha come bonus aggiunto alla sua versione l'aggiunta di un'intera nuova area secondaria chiamata Seafloor, dove esploriamo le profondità sottomarine (sembra quasi un omaggio alla visita a Gyojin Island dell'anime One Piece ), e anche un nuovo personaggio giocabile da aggiungere al gruppo, Princess Cannock, che nella versione originale era un NPC, con una nuova trama aggiunta.

Sono arrivato con aspettative molto alte e sono rimasto soddisfatto di quello che ho trovato. Square Enix ha trovato un punto debole per presentare il suo amato franchise sia ai nuovi arrivati che ai giocatori che non hanno mai avuto modo di goderselo in passato. E non voglio concludere la mia recensione senza sottolineare ancora una volta il capolavoro assoluto che è la partitura di Koichi Sugiyama, con alcuni nuovi arrangiamenti ed eseguita dal Tokyo Metropolitan Symphony. Dragon Quest I & II HD-2D Remake completa solo ciò che Dragon Quest III HD-2D Remake già stabilito un anno fa, con la stessa eccellenza di allora. Francamente, finché le puntate classiche della serie continuano a tornare così, non ho fretta per Dragon Quest XII.