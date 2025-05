Dragon Quest I & II HD-2D Remake verrà lanciato entro la fine dell'autunno

HQ

Come abbiamo recentemente riportato, Dragon Quest I & II HD-2D Remake verrà rilasciato per Switch 2, sia digitalmente che fisicamente (tramite un cosiddetto Game-Key Card, che è una cartuccia che non contiene il gioco, ma permette di scaricarlo). Ora la data di uscita è stata rivelata anche tramite Threads, e si scopre che verrà lanciato quasi un anno dopo Dragon Quest III HD-2D Remake.

Dragon Quest I & II HD-2D Remake arriva il 30 ottobre di quest'anno, in arrivo su PC, PlayStation 5, Switch, Switch 2 e Xbox Series S/X. Ci sarà anche un Collector's Edition con chicche extra come oggetti digitali e sfondi e figure acriliche da collezione. Dai un'occhiata a tutto ciò che è incluso nel post Threads qui sotto.

Il motivo per cui Dragon Quest I & II HD-2D Remake viene rilasciato dopo il Dragon Quest III HD-2D Remake può sembrare strano, ma è un caso della stessa situazione delle trilogie originali e prequel di Star Wars. La terza parte è ambientata cronologicamente all'inizio della storia (nel cosiddetto Erdrick Trilogy ). Iniziare da lì consente ai nuovi giocatori di seguire la sequenza temporale della serie nell'ordine corretto mentre giocano attraverso la Parte I e II dopo la Parte III.