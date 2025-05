Dragon Quest III HD-2D Remake ottiene miglioramenti della qualità della vita nel nuovo aggiornamento

HQ

Abbiamo già scritto più volte che il 2024 potrebbe essere un serio candidato per l'anno migliore di sempre per i giochi di ruolo giapponesi, con titoli come Final Fantasy VII: Rebirth, Persona 3 Reload, Like a Dragon: Infinite Wealth, Metaphor: ReFantazio, Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes, Mario & Luigi: Brothership, Visions of Mana e Sand Land sono solo alcuni degli acclamati titoli rilasciati.

A questo punto, si potrebbe sospettare che un remake HD-2D di un titolo antico come Dragon Quest III HD-2D Remake si perdesse nella confusione, ma non è stato così, tutt'altro. È stato un enorme successo per Square Enix (oltre due milioni di copie vendute in sole tre settimane) che ha superato di gran lunga le loro aspettative, e di conseguenza sono stati desiderosi di occuparsi del gioco.

Ora è stata lanciata una nuova patch, che oltre alle solite correzioni di bug e ottimizzazioni include anche alcune importanti novità come viaggi più veloci, condizioni modificate nelle battaglie e soprattutto un "pulsante di scorciatoia" che permette di assegnare incantesimi e abilità a pulsanti specifici.

Puoi trovare l'elenco completo delle patch qui sotto.

Attraversamento



La velocità di movimento quando si viaggia in barca o si utilizza Ramia è stata aumentata.



Sono state apportate modifiche per evitare che la velocità di marcia della barca venga ripristinata aprendo il menu o entrando in battaglia mentre si viaggia in barca.



È stata aggiunta una funzione in base alla quale premendo il pulsante del menu mentre si vola con Ramia il giocatore può passare dalla modalità di volo automatica a quella manuale.



Vocazioni





Le percentuali di colpi critici per l'eroe e l'artista marziale sono state aumentate.



Le abilità Falcon Slash e Gigaslash dell'eroe sono state rese più potenti.



L'abilità Tagliente del Guerriero è stata resa più potente.



Il Sacerdote ora può equipaggiare il Cappello Duplico.



L'abilità Mucchio di Mostri dell'Attaccamostri è stata modificata per ridurre la potenza fino a quando non vengono trovati tutti i mostri alleati e per eseguire un numero casuale di attacchi compreso tra 3 e 5.



La quantità di MP utilizzati dall'abilità Attaccamostri Lato Selvaggio è stata modificata a 30.



Battaglia





È stato posto un limite al numero di volte in cui alcuni mostri possono eseguire determinate azioni in un turno.



Alcuni mostri sono stati modificati in modo che non usino più il Campione Difensore nel turno successivo dopo essere diventati l'ultimo mostro rimasto.



La resistenza ai disturbi di stato dei mostri boss è stata aumentata per la difficoltà Draconiana Quest.



Sono state apportate modifiche per rendere più difficile sia per i nemici che per i membri del gruppo essere afflitti successivamente dagli stessi disturbi di stato.



Alcuni mostri (Chimera di Metallo e Mano Resistente) ora forniscono più punti esperienza quando vengono sconfitti.



La difesa è stata ridotta per tutti i mostri, ad eccezione dei mostri di metallo.



Sono state apportate piccole modifiche al modo in cui vengono inflitti i danni.



Varie





Una volta visitato, il Mini Medal Manor verrà aggiunto all'elenco delle destinazioni Zoom.



È stata aggiunta una nuova funzione di "scorciatoia" che consente di assegnare incantesimi e abilità a pulsanti specifici. Per ulteriori informazioni, consulta i consigli del viaggiatore nel gioco.



Nel Tempio delle Prove, il numero di Elisir Elfi necessari per essere consegnati alla guardia è stato cambiato a 10.



Al Tempio delle Prove è stato aggiunto uno scrigno del tesoro, che consente ai giocatori di acquisire un'altra frusta di Gringham.



Risolto un bug per cui salire di livello dopo aver usato gli oggetti Seme della Vita o Seme della Magia causava il calcolo del valore di aumento dello stato due volte.



Sono state apportate modifiche in modo che, se i trofei e gli obiettivi non sono stati acquisiti correttamente, selezionando Varie > Info nel menu è possibile riacquisirne alcuni.



Correzioni varie per bug minori.



Non dimenticare di leggere la nostra recensione in cui spieghiamo perché questa è una saga che dovresti giocare se ti piacciono i classici giochi di ruolo giapponesi.