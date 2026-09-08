Dragon Quest Monsters: The Withered World Anteprima: Devo addomesticarli tutti!

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Un merito alla serie Dragon Quest, nonostante sia stata realizzata da 40 anni, spesso cerca di esplorare premesse e idee uniche. Sebbene molti conoscano Dragon Quest soprattutto per il suo ruolo di JRPG chiave, il franchise offre anche opzioni più originali come gli spin-off Builders in stile Minecraft e persino i Monsters che catturano creature. Oggi ci concentriamo su quest'ultima idea, dato che questo dicembre Dragon Quest Monsters: The Withered World arriverà su PC e console, e abbiamo già avuto l'opportunità di mettere il gioco alla prova.

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Poiché Dragon Quest festeggia il suo 40° anniversario, probabilmente non devo più spiegare cosa aspettarmi da questa serie a questo punto. Lo menziono perché ci sono elementi chiave e filosofie di design in Dragon Quest Monsters: The Withered World che spiccano e risulteranno familiari. La direzione artistica è ancora completamente codificata Akira Toriyama, con creature e personaggi che riflettono la direzione visiva moderna e più completa di Dragon Quest. Il gameplay è suddiviso in storia guidata dai dialoghi ed esplorazione nel mondo esterno, abbinati a combattimenti strategici a turni quando scoppiano le battaglie. E poi ci sono gli elementi specifici dei mostri, dove ai giocatori vengono dati gli strumenti per 'addomesticare' e 'collezionare' creature da usare nelle battaglie sotto il loro comando. Il punto è che Dragon Quest Monsters: The Withered World non va oltre lo script di Dragon Quest, ma va bene così perché questa serie continua così carismatica e piacevole che non vorremmo che fosse diversamente.

Guardando alla storia, interpreti Bianca e Nera, due giovani protagoniste che si risvegliano nel regno dei Dragon Quest Monsters e presto si ritrovano coinvolte in una grande avventura in cui è in gioco il destino stesso del mondo. È un Dragon Quest tradizionale in questo senso, con eroi inaspettati che vadano oltre e sbocciano in personaggi più grandi della vita. All'inizio dell'avventura, puoi scegliere con chi vuoi iniziare, poiché i due personaggi operano con stili leggermente diversi: uno forse è più bravo con un certo elemento e l'altro più abile con gli altri. Ottieni anche il tuo primo mostro compagno a seconda di chi scegli e di come rispondi a qualche domanda, quindi a differenza dei Pokémon dove l'opzione è data tra tre creature preselezionate, qui l'opzione è più unica per te. Una volta che hai il tuo mostro compagno, vieni liberato nel mondo più ampio, indirizzato verso un enorme albero appassito in lontananza per 'ricevere ordini' dal monarca regnante, per così dire, e per stabilire il precedente di ciò che verrà.

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Ho avuto solo un tempo limitato con Dragon Quest Monsters: The Withered World, quindi per ora passerò l'elemento narrativo del gioco per concentrarmi invece sul gameplay. La maggior parte del combattimento è simile a quella di Pokémon, nel senso che mandi una squadra di creature in azione contro altre creature della serie Dragon Quest. Dirigi i tuoi mostri dicendo loro come e chi attaccare, o magari bloccando un colpo in arrivo, e poi l'azione si svolge in un unico colpo rapido in cui alleati e nemici attaccano uno dopo l'altro. È un dramma a turni familiare, tranne che con le barre della salute nascoste di Dragon Quest, il che significa che attacchi round per round finché la tua squadra non vince o viene sconfitta.

La principale avvertenza aggiuntiva è che se vuoi 'catturare' un mostro e aggiungerlo alla tua collezione, non puoi sconfiggerlo ed eliminarlo. Piuttosto, devi ammorbidire la creatura, rimuovere i suoi alleati dall'equazione, assicurarti che la tua squadra sia in forma per combattere e poi tentare di fare amicizia con la creatura dominandola efficacemente. Questo ha più successo quanto più le probabilità contro una creatura sono forti, e vorrai potenziarle, perché una 'cattura' fallita farà infuriare la bestia e la renderà impossibile da catturare. Se ci riesci, puoi aggiungerla al tuo gruppo (che comprende un paio di squadre di creature) oppure inviarla alla tua collezione per usarla successivamente nella sintesi dei mostri.

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E questo mi porta alla sintesi dei mostri, che è principalmente ciò che distingue Dragon Quest Monsters: The Withered World dalle altre opzioni di cattura di creature sul mercato. Invece di riempire 'scatole' con mostri che non intendi effettivamente usare, puoi combinare queste creature per creare nuove opzioni. In sostanza, prendi due mostri casuali, li unisci e il risultato sarà una creatura con tipo di elemento e livelli base basati sui 'reagenti'. È un'idea interessante e che permetterà ai giocatori di sfruttare al meglio una collezione che altrimenti raccoglie polvere.

Vale anche la pena notare che Dragon Quest Monsters: The Withered World ha bestie di diverse dimensioni, con la tua squadra in grado di supportare diverse creature 'piccole' ma solo un mostro 'grande'. Le creature più grandi sono più resistenti, più forti, più difficili da domare, ma sono tutte queste cose in battaglia quando combattono per te, quindi assicurare un mostro grande il prima possibile fa molta differenza.

Il corpo di Dragon Quest Monsters: The Withered World sono i suoi sistemi di addomesticamento e sintesi di creature, e sebbene siano divertenti con abbastanza profondità da intrattenerti, vale la pena ricordare che c'è comunque una vasta storia JRPG al centro di questa esperienza. Può anche essere uno spin-off di Monsters, ma resta comunque Dragon Quest, e se c'è una cosa che Square Enix ha dimostrato di saper fare negli ultimi 40 anni, è senza dubbio i titoli Dragon Quest. In breve, preparatevi a un'avventura complessa e ampia, ricca di carisma e colori, progettata con uno stile artistico efficace e senza tempo, ma con qualche ulteriore funzionalità e sistemi specifici per il giocatore che vi permetteranno di lasciare un segno personale sull'esperienza. Come Dragon Quest VII: Reimagined all'inizio di quest'anno, sembra proprio che Square Enix abbia tra le mani un altro vincitore di Dragon Quest.