Dragon Quest Monsters: The Withered World verrà lanciato a dicembre

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C'è stata una certa tendenza a vedere i videogiochi evitare a tutti i costi di essere lanciato a novembre e anche in gran parte eludere un piano di lancio di dicembre, probabilmente a causa della presenza di Grand Theft Auto VI a metà novembre. Ma la gente di Bandai Namco e Square Enix è pronta alla sfida...

Durante il Nintendo Direct, le due aziende giapponesi hanno rivelato che Dragon Quest Monsters: The Withered World debutterà ufficialmente il 3 dicembre, con piani che il gioco possa anche avere un'edizione Nintendo Switch 2.

Questo è stato confermato in un nuovo trailer del gioco, che potete vedere integralmente qui sotto e che documenta il gameplay di addomesticare e poi combattere i mostri, con la promessa di "centinaia" di mostri da scoprire.

Suonerai Dragon Quest Monsters: The Withered World questo dicembre?