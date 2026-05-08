Dragon Quest, Silent Hill e Angry Birds inseriti nella World Video Game Hall of Fame

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Negli ultimi dieci anni circa, il Strong National Museum of Play ha fatto crescere ed espandere una World Video Game Hall of Fame, dove cerca di mettere in luce e immortalare alcuni dei giochi più iconici e memorabili di tutti i tempi. Nel corso degli anni, abbiamo visto Tetris, World of Warcraft, Resident Evil, Goldeneye, Tamagotchi e altri aggiunti, e ora sono stati nominati i membri del 2026.

Quest'anno vengono presentati quattro inseriti, tutti e quattro assolutamente degni di essere immortalati in una raccolta del genere. Dragon Quest è in testa dopo 40 anni di intrattenimento ai giocatori di tutto il mondo e di aver praticamente fondato il segmento JRPG. A partire da questo c'è Silent Hill, che forse è la serie che possiamo attribuire al molto popolare genere survival horror, nonostante non abbia un'eredità moderna ampia come quella di Resident Evil.

Il prossimo è FIFA International Soccer, che è di fatto il progetto che ha permesso alla serie principale FIFA di funzionare. Anche se FIFA non esiste più davvero poiché EA Sports FC ha preso il controllo, il suo impatto come uno dei giochi più importanti di ogni anno si fa ancora sentire. Infine, abbiamo forse il gioco mobile più famoso di sempre, Angry Birds, con il popolare progetto che è stato inserito dopo aver raggiunto innumerevoli giocatori negli anni da quando è stato lanciato.

Per la lista completa degli inseriti nella World Video Game Hall of Fame, puoi andare qui, dove ci sono anche molte informazioni extra su ciascuno e cosa li rende speciali.