A questo punto, non deve esserci più un solo giocatore sulla Terra che non conosca Dragon Quest, sia per la sua rilevanza nel genere JRPG (che ha praticamente fondato) sia per la sua eredità, che tante altre serie di grande successo hanno seguito fin dai suoi primi giorni. Final Fantasy, Shin Megami Tensei, Persona, la serie Trails, tutte le Tales of... nessuno di questi esisterebbe come lo conosciamo se il lavoro di Enix, guidato da Yuji Horii, non avesse fatto il primo passo. Eppure, come ha giustamente sottolineato il mio collega Ben quando ci ha provato per la prima volta Dragon Quest VII Reimagined l'anno scorso, sembra che la serie sia stata lasciata indietro, ora più concentrata sul rivitalizzare le glorie del passato che sull'affrontare il presente.

Dragon Quest XII è ancora lontano, e la linea di salvezza offerta dalla formula HD-2D, pur essendo affascinante, non avrebbe permesso un successo a tempo indeterminato. No, se vuoi una serie con basi così rigide come Dragon Quest, che sono cambiate poco negli ultimi 40 anni, devi correre qualche rischio in più... Ed è questo ciò che fa Dragon Quest VII: Reimagined?

Risposta breve: Sì e no. Dragon Quest VII Reimagined è una revisione moderatamente nuova di Dragon Quest VII (PlayStation, 2000), che sfrutta l'approccio della versione 2013 rilasciata per Nintendo 3DS, Dragon Quest VII: Fragments of a Forgotten World. Questo significa che, sebbene l'essenza principale del viaggio dell'Eroe e dei suoi amici attraverso il continente insulare, viaggiando nel tempo tra il passato e il presente, sia stata mantenuta, è stata effettuata una completa rivisitazione grafica e visiva, sfruttando alcune indicazioni di quella versione 3DS.

È un restyling visivo con cui personalmente non mi sono sentito del tutto a mio agio quando l'ho visto annunciato per la prima volta, ma ci sono volute solo un paio d'ore per convincermi che fosse la scelta giusta. Gli scenari in stile diorama e i design 3D dei personaggi, che mantengono i design originali di Akira Toriyama, sono un successo e rendono l'immersione nella storia molto migliore rispetto ai geratici, seppur affascinanti, omini stilizzati della trilogia Erdrick HD-2D.

E parlando della storia, il titolo 'Reimagined' non è lì solo per le immagini. Una delle principali critiche riguardo alla narrazione di Dragon Quest VII nelle versioni precedenti era che la progressione e la storia diventavano davvero tediose e pesanti, dato che il titolo richiedeva un costante accumulo di esperienza e combattimenti contro mostri che cadevano rapidamente nella monotonia, senza contare che il gioco era finito se eri abbastanza tenace da arrivare ai titoli di coda, Passando 100 ore, forse anche molte di più. Ora l'avventura è stata ridisegnata, mantenendo quel viaggio attraverso il mare alla ricerca delle tavolette mistiche che permettono al mondo di restaurare il mondo e alle isole di emergere dall'oceano, ma modificando alcune parti meno essenziali.

Se hai giocato ai giochi precedenti, potresti notare che il percorso ora è leggermente diverso, o che alcune isole non ci sono più. Anche se DQ VII Reimagined non è più così lungo, offre comunque decine di ore di gioco e l'esperienza è ora più piacevole.

Anche il sistema di combattimento è stato semplificato, in meglio. Ereditato da un classico design di economia delle risorse, la schermata di combattimento continua a mostrare il nostro gruppo di avventurieri alle spalle mentre affrontano il nemico o un gruppo di nemici. Le animazioni per attacchi, mostri e abilità (come ora si chiamano le vecchie magie, o abilità speciali) sono state rinnovate, e è stato aggiunto un ulteriore livello di sinergia tra i diversi nemici nella stessa battaglia, così che possano aiutarsi a vicenda o combinare le loro forze in modo più efficiente. Questo, ovviamente, se tieni la difficoltà a Normale o superiore, perché ora puoi anche selezionare la difficoltà della sfida o modificarla a tuo piacimento. Onestamente, è molto benvenuto se vuoi concentrarti solo sulla storia o sull'esplorazione del mondo, sulla Monsterpedia, o se hai bisogno di una sfida più alta.

Quello che ho apprezzato di più in combattimento è, ancora una volta, la decisione di accelerare il processo. Avevamo già sistemi 'Turbo' per rendere animazioni e comandi più veloci, riducendo la velocità degli scontri, ma ora puoi anche personalizzare lo stile di combattimento dei personaggi, 'programmando' i loro ruoli nel gruppo (ad esempio, facendoli concentrarsi sul supporto o sull'attacco senza risparmiare sui Punti Magia). Anche le vocazioni di ogni personaggio sono state ampliate. Sono come sottoclassi che ti permettono di adattare il ruolo di ogni personaggio nel gruppo a tuo piacimento, e anche di concentrarne meglio l'uso contro nemici più potenti. Non preoccuparti troppo di questi sistemi adesso, perché quando dovrai usarli, avrai già fatto così tanto progresso nella storia e avrai tante ore di gioco alle spalle che saprai come funzionano.

Forse questo rimane il mio pensiero meno entusiasta su Dragon Quest VII Reimagined. Perché nonostante il combattimento sia stato più snello, modificato la narrazione, aggiungendo scorciatoie e perfezionando il design di puzzle e scenari qua e là... Penso ancora che sia un Dragon Quest piuttosto denso. Le prime ore sono dense, e avrai la sensazione che la storia non progredisca e che ti perdi in dialoghi e combattimenti superflui mentre corri in giro cercando il prossimo punto della missione sulla mappa. Non è un difetto specifico di questa versione, ma piuttosto parte dell'antica eredità della serie, con le sue radici e, forse, l'immaginazione dei suoi difensori più tradizionali. D'altra parte, sono lieto di vedere che un vecchio errore nella versione Nintendo 3DS che abbiamo ricevuto in Occidente è stato corretto, dato che ora finalmente abbiamo le colonne sonore eseguite da un'orchestra e scritte e dirette dal leggendario Koichi Sugiyama.

Dragon Quest VII Reimagined offre sia un salto visivo che tecnico rinfrescante per chi ha apprezzato i capitoli precedenti della serie, oltre a un viaggio diverso per quei veterani che hanno già trascorso innumerevoli ore a navigare nei mari delle versioni precedenti del gioco. Mantiene la purezza di un classico e gli conferisce abbastanza sapore e agilità da meritare almeno una possibilità da parte di qualsiasi appassionato di JRPG.