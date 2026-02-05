Dragon Quest VII Reimagined: Come trasferire i dati della demo nel gioco completo e come ottenere il Vestito Solare' di Maribel

HQ

Come spesso accade con Square Enix e i JRPG in generale, la demo Dragon Quest VII Reimagined offre diverse ore di gioco affinché i veterani possano scoprire le differenze e i principianti possano familiarizzare con il suo splendido mondo (e, tra l'altro, con un chiaro obiettivo promozionale). Puoi giocare alla demo per più di cinque ore dall'inizio del gioco, che include l'intera introduzione a Pilchard Bay, le prime avventure con Kiefer nel Castello di Estard e la prima fuga con Maribel nella Foresta di Tebras, poi Ballymolloy per ottenere i primi frammenti rossi e verdi del gioco.

Da qui, o anche se ti sei fermato un po' prima, se ottieni la partita completa di Dragon Quest VII Reimagined, ti chiederai cosa devi fare per continuare la tua partita sulla console, e se questo comporta qualche extra.

La risposta di base è che non devi fare nulla di speciale, ma devi essere consapevole di come funziona, nel caso tu abbia problemi. E sì, ottieni una bella ricompensa per aver giocato alla demo.

Prima di tutto, ricorda che questo processo è valido solo sulla stessa piattaforma hardware (PC o console), poiché Square Enix non ha implementato un sistema generale che consenta agli utenti di registrarsi e trasferirsi. Se il gioco rileva un salvataggio della demo, vedrai questo messaggio appena lo apri:

Annuncio pubblicitario:

"Dragon Quest VII Reimagined dati di salvataggio creati!"

Poi, nella schermata del log avventure, invece di crearne uno nuovo, scegli "continua dal registro demo". Il messaggio insisterà letteralmente: "È stato rilevato un log di avventura demo. Seleziona Continua dal registro demo per continuare a giocare dallo stesso punto del gioco completo."

Ora vediamo come ottenere la ricompensa. Poiché probabilmente apparirai davanti a un prete (in una chiesa o simili), il gioco ti chiederà: "Vai su 'Raccogli ricompense speciali' per ottenere il tuo regalo. Vuoi andare adesso?" Qui puoi accedere direttamente al menu per trovare l'Abito Giorno Libero (1) per Maribel come regalo e un messaggio di ringraziamento dal team. E come posso cambiare l'aspetto? I personaggi che hanno più outfit (nota che questo non ha nulla a che fare con l'armatura o l'equipaggiamento, è solo estetica) possono cambiare aspetto premendo la levetta destra nel menu "Gruppo", ma naturalmente questo è possibile solo con chi ha un guardaroba esteso.

Maribel è così carina! Infine, vedrai anche il nuovo oggetto nel menu stato/gruppo, nella schermata 'Sistema', sotto 'Ricevi ricompense speciali', elencato come 'Dragon Quest VII Reimagined Ricompense Demo'. Abbiamo la sensazione che altri contenuti extra appariranno qui tramite DLC!

Annuncio pubblicitario: