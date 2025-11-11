Dragon Quest VII Reimagined mostrato nel nuovo trailer

HQ

L'anno prossimo è il momento di tornare nel fantastico mondo di Dragon Quest poiché il settimo gioco della serie ottiene un vero e proprio remake. Dragon Quest VII Reimagined non è solo una versione visivamente aggiornata del gioco di ruolo, ma la storia è stata rielaborata, le battaglie sono diventate più accessibili e veloci e possiamo anche sperimentare un finale completamente nuovo a seconda delle scelte che fai durante l'avventura.

Durante l'evento Sony di stasera, ci è stato presentato un nuovissimo trailer dell'epica avventura di Hero, Kiefer, Maribel, Ruff, Aishe e Sir Mervyn, che potete guardare qui sotto. Il gioco è in arrivo su PC, PlayStation 5, Switch, Switch 2 e Xbox Series S/X.