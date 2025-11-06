Dragon Quest VII Reimagined offre un nuovo finale all'avventura

HQ

Se non avete ancora scoperto il meraviglioso Dragon Quest III HD-2D Remake, pensiamo che dovreste provarlo subito, e poi giocare all'ancora migliore Dragon Quest I & II HD-2D Remake (sì, il terzo per primo, poi il remake del primo e del secondo).

Se li hai già giocati, probabilmente sei affamato di più Dragon Quest e, fortunatamente, ce n'è uno in arrivo. Oltre alle edizioni HD-2D dei titoli più vecchi, Square Enix sta anche lavorando a un remake di Dragon Quest VII: Fragments of the Forgotten Past (originariamente pubblicato per PlayStation nel 2000 e rifatto per Nintendo 3DS nel 2013, quindi questo è l'ennesimo remake per formati più potenti).

Il remake si chiama Dragon Quest VII Reimagined, e in un'intervista con Game Informer, il produttore Takeshi Ichikawa rivela una grande sorpresa:

"[Reimagined] segue la narrazione della storia originale, ma a seconda di alcune delle scelte del giocatore, i giocatori vedranno una nuova conclusione che non è mai stata vista prima nelle precedenti iterazioni".

In sostanza, ciò implica che la tua avventura potrebbe concludersi in un modo che non esisteva in precedenza, il che è un motivo per i fan di lunga data di giocare di nuovo all'avventura. Questo sembra essere parte dell'intenzione, come afferma anche:

"Anche i giocatori che hanno giocato alle versioni precedenti di Dragon Quest VII potranno comunque avere questa nuova esperienza narrativa con Reimagined".

Emozionante, ovviamente, e non vediamo l'ora di affondare i denti in Dragon Quest VII Reimagined - che uscirà il 5 febbraio. Sarà disponibile su PC, PlayStation 5, Switch, Switch 2 e Xbox Series S/X.