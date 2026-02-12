Dragon Quest VII Reimagined vende quasi mezzo milione di copie in Giappone al momento dell'uscita

HQ

Dragon Quest è una serie di videogiochi amata in Giappone. Con l'uscita di Dragon Quest VII Reimagined la scorsa settimana, si prevedeva che fosse un successo nella Terra del Sole Levante, e così è stato. Quasi mezzo milione di copie furono vendute durante la prima settimana sul mercato giapponese. In particolare, furono vendute 456.552 unità, suddivise come segue:



Switch - 177.653



Interruttore 2 - 160,101



PS5 - 118.798



Sebbene abbia venduto molto bene su queste tre piattaforme (la versione Xbox poco raccomandabile è stata completamente ignorata dal pubblico giapponese), è chiaro che le piattaforme Nintendo sono la scelta preferita dai giapponesi. Nemmeno le famigerate Game Key Card sono riuscite a impedire alla versione Nintendo Switch 2 di vendere quasi quanto quella Switch e di superare quella PS5 di quasi 50.000 copie.

Forse non sei in Giappone in questo momento, ma se hai il gioco, potresti voler dare un'occhiata alla nostra guida.

Su quale piattaforma hai Dragon Quest VII Reimagined ?