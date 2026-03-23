Dragon Quest X riceverà un personaggio IA alimentato da Google Gemini

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L'uso dell'IA nei videogiochi continua a essere un argomento molto dibattito. La maggior parte delle persone probabilmente si rende conto che è qui per restare, ma crede che dovrebbe essere usato in modi che aggiungano davvero valore e migliorino l'efficienza, invece di prendere il controllo al punto che i prodotti finiti mancano di quel tocco umano e sembrano una semplice schifezza di IA.

Tuttavia, il quotidiano finanziario giapponese Nikkei ora riporta che Square Enix si sta preparando a implementare l'IA generativa di Google, Gemini, nel gioco di ruolo online Dragon Quest X Online, dove assumerà la forma di un "Loquacchiere Slickey" controllato dall'IA. Nikkei scrive (tradotto usando Google Translate):

"Gemini apparirà come un personaggio interattivo capace di conversare con i giocatori. Genererà automaticamente risposte ai giocatori riconoscendo voce, input di testo e la schermata di gioco."

L'idea è che questo Slimey possa aiutarti in vari modi, ma solo per questioni relative a Dragon Quest X, e ci saranno limiti a ciò di cui puoi parlare:

"Oltre a partecipare a interazioni in stile conversazione, Slimey offre anche consigli per aiutare i giocatori a progredire nel gioco.

Il gioco non risponde a informazioni o domande sul mondo reale esterno. Le conversazioni con chiunque tranne il tuo amico non saranno registrate né rese pubbliche. I controlli dell'IA sono stati implementati per prevenire risposte inappropriate. Attualmente stiamo reclutando partecipanti per il beta test (versione di test) fino al 30."

Takashi Anzai, responsabile dello sviluppo e della gestione di Dragon Quest X, dice che sarà come giocare con gli altri come facevi da bambino e crede che porterà benefici ai nuovi arrivati:

"Proprio come quando giocavi con i tuoi amici da bambino, diventa il tuo compagno personale. I nuovi giocatori non si sentiranno soli."

Cosa ne pensi di questo concetto?