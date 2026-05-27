Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age arriverà su Nintendo Switch 2 a settembre

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Dallo streaming speciale che celebra il 40° anniversario di Dragon Quest, in cui ci è stato mostrato l'annuncio del reboot di Dragon Quest XII, ora noto come Beyond Dreams, e anche l'annuncio di Dragon Quest Monsters: The Withered Kingdom, il franchise JRPG porterà anche il suo ultimo capitolo principale su una nuova piattaforma.

Finalmente, Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age avrà una versione nativa su Nintendo Switch 2. La nuova versione di questo enorme titolo arriverà il 24 settembre e, oltre a contenere tutto ciò che è già offerto dalla sua Definitive Edition, offrirà ai giocatori due nuove modalità grafiche, una che dà priorità alla risoluzione e l'altra alle prestazioni. I preordini sono ora aperti sul Nintendo eShop.

La cattiva notizia è che chi possiede già Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age su Nintendo Switch non potrà aggiornare la propria versione alla nuova piattaforma, e dovrà pagare i £34,99/€39,99 attualmente indicati per il pre-ordine della nuova versione.

Dai un'occhiata al trailer di Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age su Nintendo Switch 2 qui sotto.