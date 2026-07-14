Dragon's Dogma 2: Dark Arisen aggiunge circa 25 ore di nuovi contenuti per i giocatori

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Da quando Dragon's Dogma 2 è stata rilasciata per la prima volta nel 2024, Capcom ha lavorato duramente per sviluppare l'espansione Dark Arisen. Con una nuova regione innevata a Norgan, dungeon ripetibili e un loop di combattimento hack-and-slash, ci sono molte cose in arrivo in questa espansione, che arriverà il 9 ottobre.

Secondo il produttore del gioco Naoto Oyama, in totale ci sono circa 25 ore di contenuti da esplorare in Dragon's Dogma 2: Dark Arisen. Oyama ha detto a Automaton che "la nuova storia si svolge in una nuova regione chiamata Norgan. Ci aspettiamo che i giocatori impieghino circa 15-20 ore a completare quello scenario. Inoltre, dodici dungeon unici saranno aggiunti al gioco base. Ogni dungeon è progettato per richiedere circa 30 minuti o un'ora per essere completato. Con dodici in totale, crediamo che i giocatori potranno godere di più di 25 ore di contenuti aggiuntivi con questa espansione."

Ci sono molti cambiamenti ai concetti fondamentali presentati anche nell'esperienza principale di Dragon's Dogma 2. Il direttore del gioco Kento Kinoshita ha spiegato che le scelte degli sviluppatori "che erano pensate per rafforzare la percezione di 'avventura realistica' del gioco, sono finite per essere percepite come inconvenienti dai giocatori."

Pertanto, l'uscita di Dragon's Dogma 2: Dark Arisen viene vista quasi come un gesto di buona volontà più che come un'espansione piena zeppa di nuovi contenuti. Combinando i feedback dei fan e una nuova storia e regione da esplorare, Dark Arisen è un modo per riconquistare i fan che potrebbero essere rimasti delusi dall'esperienza originale al lancio.