Dragon's Dogma 2 Dark Arisen porta nuovi contenuti narrativi, dungeon e molti feedback dal gioco base

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Dragon's Dogma 2 Dark Arisen ci porta nella regione ghiacciata di Norgen. Siamo a conoscenza di questa espansione DLC del sequel RPG 2024 di Capcom da tempo, ma grazie all'ultimo Capcom Spotlight abbiamo molti nuovi dettagli su Dark Arisen.

Dure prove ci attendono a Norgen, dove affronteremo creature lanose simili a yeti, draghi armati di ghiaccio e altro ancora. Una nuova campagna narrativa darà ai giocatori la possibilità di esplorare la regione e di approfondire i segreti al suo interno. Siamo alla ricerca di un Drago Caduto, come mostrato nell'arte chiave di Dark Arisen. In questa missione, incontreremo Eir, una donna misteriosa alla ricerca del drago. Oltre alla storia, c'è anche molto altro contenuto incluso. 12 dungeon rigiocabili, nuove armi e armature uniche con abilità associate, e un sistema di spedizione di reliquie che ti aiuterà a trovare l'equipaggiamento migliore.

Inoltre, sono state aggiunte alcune nuove funzionalità al creatore di personaggi, e sono stati inclusi molti miglioramenti di ottimizzazione e qualità della vita come parte dell'ascolto dei feedback di Capcom sul gioco base. Speriamo che questo possa darci un'esperienza definitiva Dragon's Dogma 2 quando arriverà il 9 ottobre.