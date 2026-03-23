Dragon's Dogma 2 i fan pensano che Capcom stia anticipando un'espansione delle illustrazioni anniversari

HQ

Il 22 marzo 2024. Non sembra sia passato due anni, considerando che ci ha praticamente regalato il Barbenheimer dei giochi, con Dragon's Dogma 2, Princess Peach: Showtime! e Rise of the Ronin uscirono tutti nello stesso giorno. Sono passati due anni da quei giochi, e il gioco di ruolo fantasy di Capcom ha celebrato l'occasione con alcune nuove illustrazioni.

Potrebbe non sembrare nulla di speciale, ma i fanattenti hanno smontato le illustrazioni per qualsiasi segno di nuovi contenuti in arrivo nel gioco, e secondo TheGamer, sembra che abbiano trovato qualche possibile evidenza per un'espansione. Nello specifico, sembra che una nuova regione settentrionale possa essere esplorata in Dragon's Dogma 2, secondo alcuni possibili indizi nell'artwork.

Prima di tutto, c'è un nuovo personaggio nell'arte, con le spalle rivolte a noi. Indossano un po' di abbigliamento invernale, che non si adatterebbe molto al clima del gioco base. Inoltre, una lettera presente nell'opera d'arte è stata decifrata e recita: "Sono state confermate avvistamenti di grifoni che volano dalla regione settentrionale di Organ."

Questo non conferma necessariamente nulla, e potrebbe essere solo Capcom che aggiunge un po' di sapore al mondo di Dragon's Dogma 2. Tuttavia, avendo venduto 4 milioni di copie, ha sicuramente un pubblico. Uno che sarebbe tornato nel mondo se avesse avuto una sua versione di Dark Arisen, proprio come il primo gioco.