Dragon's Dogma 2 raggiunge il traguardo dei quattro milioni di copie vendute

Capcom sta ottenendo grandi successi ultimamente con molti dei suoi franchise più grandi, con Resident Evil che si è rivelato il gigante del gruppo come previsto, ma con Monster Hunter che prospera, Devil May Cry che registra recenti aumenti, Street Fighter che continua a prosperare felicemente e Dragon's Dogma che continua persino a trovare un pubblico.

Parlando di quest'ultimo gioco, lo menzioniamo perché Capcom ha recentemente confermato che Dragon's Dogma 2 ha ora superato i quattro milioni di copie vendute. Il traguardo è stato raggiunto il 5 novembre, con Capcom che lo ha confermato in un post sui social media che spiega quanto segue.

"Grazie ai 4 milioni di Arisen in tutto il mondo! Siamo grati di condividere con voi il mondo fantasy immersivo di Dragon's Dogma 2, dove vi attendono libertà e avventura."

Questo milione aggiuntivo è stato raggiunto dalla metà del 2024, poiché a fine maggio 2025 è stato dichiarato che tre milioni di copie del gioco sono state spostate, un'impresa avvenuta pochi mesi dopo il suo lancio.

Se non hai ancora giocato Dragon's Dogma 2, non perderti la nostra recensione dedicata al gioco.