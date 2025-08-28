Dragon's Dogma 2 regista: "Ho fatto il gioco per non piacere a tutte le persone"

HQ

Dragon's Dogma 2 è stato un gioco piuttosto polarizzante. Il gioco di ruolo Capcom detiene attualmente un punteggio della critica piuttosto alto di Metacritic, con una media di 87/100 su tutte le piattaforme, mentre il punteggio dell'utente racconta una storia diversa a 6,5/10. Dire che alcuni amano questo gioco e altri lo trovano più difficile da apprezzare è forse un eufemismo, qualcosa che il director Hideaki Itsuno ha ora commentato in una recente intervista con VGC.

Parlando del gioco per la prima volta da quando ha lasciato Capcom l'anno scorso, Itsuno spiega che la natura polarizzante va benissimo, poiché ha progettato il gioco per un pubblico specifico, non per essere amato da tutti i fan.

Per intero, Itsuno afferma: "Ho realizzato il gioco non come un Nintendo per piacere a tutte le persone, ma per un certo tipo di pubblico, quindi è normale che ad alcune persone al di fuori di quel pubblico di destinazione non piaccia il gioco. Tuttavia, le persone che hanno apprezzato il gioco lo hanno davvero amato, hanno apprezzato i dettagli e il lavoro. Ne sono molto orgoglioso".

Il creatore giapponese ha anche dichiarato di aver lasciato Capcom perché non voleva continuare a creare giochiDevil May Cry eDragon's Dogma, e voleva invece capitalizzare l'opportunità di creare un nuovo titolo AAA per lo sviluppaLightspeed tore.