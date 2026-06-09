Dragon's Dogma 2 sta arrivando a Switch 2 nell'edizione espansa Dark Arisen

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Durante il Nintendo Direct in corso, è stato appena rivelato che Capcom sta finalmente portando Dragon's Dogma 2 su un dispositivo Nintendo, in particolare sulla Switch 2. Questo avviene come parte di un'edizione ampliata del RPG che include nuovi contenuti, un pacchetto completo chiamato Dragon's Dogma 2: Dark Arisen.

La data di lancio è fissata per il 9 ottobre, quando apparentemente i contenuti specifici di Dark Arisen arriveranno anche su PC, PS5 e Xbox Series X/S.

Per quanto riguarda ciò che aggiunge questo nuovo lotto di contenuti, ci viene detto che porta l'avventura nella terra di Norgan, un regno innevato e pericoloso, popolato da nuovi nemici e sfide da superare. Ci viene anche detto che Norgan introduce una meccanica di valutazione, in cui i giocatori possono trovare oggetti, farli valutare e, infine, scoprire nuove armi, armature, abilità e altro ancora.

Tenendo tutto questo a mente, tornerete a Dragon's Dogma 2 più avanti quest'anno, magari anche su Nintendo Switch 2?