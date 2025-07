Dream affronta la devastazione in The Sandman: Stagione 2 - Volume 2 Gli Endless sono in disaccordo nell'ultimo lotto di episodi della serie drammatica di Netflix.

La prima metà della seconda stagione di The Sandman è attualmente disponibile per la visione su Netflix. Puoi avviare il servizio di streaming oggi e apprezzare un sacco di episodi che abbiamo anche recentemente recensito e accreditato alla loro stranezza e capacità di lasciarti semplicemente a bocca aperta, anche se a volte possono essere un po' eccessivi. Per quanto riguarda il secondo lotto di episodi, quelli che concluderanno la corsa di questa serie su Netflix e concluderanno questo adattamento, questi debutteranno tra poche settimane alla fine di luglio il 24, e con quella data quasi arrivata, Netflix ha ora presentato un teaser di ciò che verrà. Questo secondo volume vedrà Dream affrontare la sua sfida più impegnativa fino ad oggi, il tutto mentre una divisione nella famiglia Endless contrappone lo spirito di vendetta contro Lord Morpheus, un'azione che minaccia anche il Dreaming nel suo complesso. Dai un'occhiata al teaser di ciò che arriverà presto qui sotto.