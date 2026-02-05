Dreame Aqua10 UltraRoller

Non molto tempo fa, abbiamo recensito il Matrix10 Ultra di Dreame, un modello di punta che impressiona davvero grazie a una tecnologia rivoluzionaria che spinge avanti l'intero mercato, ma per cui sicuramente paghi un investimento. Tuttavia, il lancio ha anche reso il portafoglio prodotti di Dreame ancora più confuso.

Ora ci sono la Matrix10, l'attuale modello di punta X50 Ultra e l'Aqua10; tre prodotti che apparentemente rappresentano le rispettive serie, ma che hanno entrambe caratteristiche e somiglianze distintive.

Oggi stiamo guardando all'Aqua10 Ultra Roller, e sebbene il nome e la gamma concettuale di Dreame potrebbero davvero essere semplificati, è innegabile che il produttore cinese abbia davvero una buona padronanza delle basi nella progettazione di un robot aspirapolvere.

Ok, com'è l'Aqua10 Ultra Roller? Pesa 5,8 chilogrammi, ha una potenza di aspirazione dominante di 30.000Pa, è dotato del sistema LiDAR di Dreame composto da telecamere AI, sensori ToF 3D e altro ancora, per garantire una migliore scansione e un riconoscimento solido degli oggetti, e può superare ostacoli (come telai di porte o battiscopa) alti fino a 8 centimetri.

Annuncio pubblicitario:

È quindi competitivo sotto ogni aspetto e, al momento a un prezzo di circa £1.100, viene introdotto a un prezzo leggermente inferiore rispetto ad alcune delle enormi navi di punta. La Matrix10 Ultra è impressionante, ma costa anche più del doppio, e non ottieni il doppio della potenza...

Ciò che distingue l'Aqua10 Ultra dall'X50 Ultra in particolare è che è più orientata al lavaggio dei pavimenti. Può contenere circa quattro litri nella stazione base, e può anche contenere circa la stessa quantità di acqua a bordo, oltre a utilizzare una pulizia con acqua calda a 100 gradi per disinfettare e ridurre la manutenzione a lungo termine.

Tuttavia, sotto non troverai due pad rotanti per il mocio, ma un singolo rullo, un "AqualRoll", che si estende sotto l'intera unità da un lato all'altro. Questo riceve un apporto continuo d'acqua dal serbatoio e ruota a regimi più alti e con strofinamenti più netti rispetto ai pad sopra menzionati. Il risultato è piuttosto chiaro: un risultato migliore. Questo è particolarmente vero per le macchie più ostinate, perché è chiaro che l'AqualRoll va più in profondità e "strofina" di più.

Annuncio pubblicitario:

No, non siamo ancora arrivati al punto in cui un aspirapolvere robot possa sostituire completamente un vero lavaggio del pavimento, dove le mani umane premono con un mocio e strofinano davvero il pavimento. Ma l'Aqua10 fa un lavoro migliore rispetto alla media dei robot aspirapolvere, e a un prezzo abbastanza ragionevole.

Questo si combina con il fatto che Dreame continua ad avere uno dei migliori ecosistemi di app, sia ben progettato che reattivo. Tuttavia, va detto anche che non troverai davvero un'app scadente o non ottimizzata tra i giocatori affermati sul mercato. Ecovacs, Roborock e persino DJI Home funzionano in modo piuttosto solido.

L'unico vero problema è che un "rullo" centrale tende a rivolgersi i capelli relativamente in fretta, ma può anche essere facilmente rimosso in modo che i capelli che si sono impigliati. Questo significa un po' più di manutenzione, ma a parte questo, è uno dei migliori aspirapolvere robot che puoi trovare per circa £1.000, quindi se cerchi qualcosa di fascia media, l'Aqua10 Ultra è altamente consigliato.