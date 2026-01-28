Dreame ha fatto di tutto al CES: ecco le nostre impressioni su tutto ciò che hanno mostrato

HQ

Al CES, comprensibilmente, abbiamo visto molta tecnologia, ma nessuno si occupava di una gamma di elettrodomestici, dispositivi e idee rivoluzionarie come Dreame. Siamo stati abbastanza fortunati da partecipare all'evento di lancio dell'azienda al CES, dove è diventato chiaro, se non lo sapevate già, che questo gigante produce molto più del semplice robot aspirapolvere.

Iniziando con alcune statistiche impressionanti, come Dreame che ora aiuta 30 milioni di famiglie a vivere in futuro, poi ci siamo immersi nelle ultime e migliori uscite di prodotto. Probabilmente non ti sorprenderà sapere che i robot aspirapolvere sono saliti in scena per primi, dato che sono ancora il luogo dove Dreame vede molto spazio per innovazioni entusiasmanti. Che si tratti del Cyber 10 Ultra con il suo braccio robotico che raccoglie i rifiuti e sa lavare il mocio, o del mini carro armato che sale le scale del modello CyberX, Dreame resta sempre un passo avanti con i suoi aspirapolvere robotici, pensando ai problemi che potrebbero incontrare prima che tu debba affrontarli in casa.

Come detto, non abbiamo passato il tempo solo a sentire parlare dei nuovi aspirapolvere molto cool. Nel video sopra, potete vedere alcune delle tecnologie premiate che abbiamo visto al CES, molte delle quali si concentravano sulla casa e sul renderla più futuristica. Da elettrodomestici per la cura personale come il Pilot 20 con scansione AI del cuoio capelluto fino a un purificatore d'aria autopulente e un condizionatore con due bracci robotici per migliorare il flusso d'aria, Dreame ci ha dato uno sguardo su come possiamo trasformare le nostre case negli spazi abitativi di domani. Dopo l'evento di lancio, passeggiando per lo stand abbiamo anche potuto vedere spazzolini, specchi, spazzolini per capelli e altro ancora tecnicamente avanzati, tutti questi piccoli momenti della vita e cercano di renderli il più possibile perfetti.

Poi siamo passati a uno schermo incredibilmente impressionante della TV LED V3000 Aura Mini, che vantava alcuni numeri che ancora oggi non sono sicuro di riuscire a comprendere qualche settimana dopo. Frequenza di aggiornamento di 300Hz, 2800 nit e un rapporto di contrasto di 20000:1 nelle dimensioni che vanno da 55 fino a 100 pollici. L'ingresso di Dreame nel mondo della TV è audace come ci si aspetterebbe, e anche se ne avevamo sentito parlare l'anno scorso, vederlo dal vivo al CES è stata un'esperienza completamente diversa.

Dalle grandi TV ai piccoli pezzi tecnologici, abbiamo poi dato un'occhiata al Leaptic Cube di Dreame. Una fotocamera compatta e leggera che non salta le specifiche. Può registrare a 8K, 30fps o 4K 120fps, ha una nitidezza di 50MP e funziona anche come assistente AI. Quando abbiamo guardato la telecamera mentre passeggiavamo intorno allo stand di Dreame, era chiaro quanto fossero nitide le immagini e quanto potesse essere utile per girare in movimento. Già che siamo a tema di mini dispositivi Dreame, abbiamo anche potuto dare un'occhiata all'anello smart dell'azienda, un piccolo assistente davvero utile per monitorare il sonno, la frequenza cardiaca e altro ancora.

Ovviamente, non potevamo parlare di Dreame al CES di quest'anno senza menzionare la prossima supercar EV dell'azienda, la Nebula Next 01. Un veicolo incredibilmente performante che guida bene come sembra, questa supercar non combatte l'aria, ma scivola direttamente attraverso di essa, raggiungendo 0-100 km/h in 1,8 secondi. La sua armatura in fibra di carbonio la mantiene sicura e, unita al resto di questa tecnologia rivoluzionaria, potrebbe presto cambiare per sempre il mercato delle supercar.

