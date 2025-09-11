Dreame plagia Bugatti con la sua auto di debutto

HQ

Il rivale di Dyson Dreame ha, come sappiamo, copiato il design dell'aspirapolvere britannico fino all'ultima vite negli ultimi tre anni e ora hanno annunciato che intendono produrre la loro prima auto, che sarà un carrello sportivo elettrico. Il fondatore di Dreame, Yu Hao, ha mostrato i primi schizzi concettuali della prossima auto Dreame tramite i social media, che saranno mostrati in forma concettuale durante il Consumer Electronics Show (CES) di quest'anno a Las Vegas alla fine di questo autunno. A quanto pare l'auto sarà prodotta a Berlino in una fabbrica che Dreame sta attualmente costruendo, a due passi dalla fabbrica berlinese di Tesla e quando guardiamo al design, è chiaro che i designer industriali di Dreame hanno guardato la Bugatti Chiron sia una volta che 12.000 volte. Il fatto è che questa è una pura copia carbone.

Dreame:

"Al settore automobilistico di lusso mancava un marchio di hypercar elettriche veramente intelligente. Mentre i marchi tradizionali ultra-lusso come Bugatti e Bentley sono stati lenti ad abbracciare l'elettrificazione e l'intelligenza, Dreame ridefinirà ciò che costituisce l'ultra-lusso nella prossima era automobilistica".

Dreame ha sicuramente guardato alla Bugatti Chrion quando ha progettato la sua prima auto.