Dreame plagia Bugatti con la sua auto di debutto
Il produttore cinese di aspirapolvere ha copiato Dyson per anni, ma ora sta plagiando Bugatti per la sua prima auto elettrica...
Il rivale di Dyson Dreame ha, come sappiamo, copiato il design dell'aspirapolvere britannico fino all'ultima vite negli ultimi tre anni e ora hanno annunciato che intendono produrre la loro prima auto, che sarà un carrello sportivo elettrico. Il fondatore di Dreame, Yu Hao, ha mostrato i primi schizzi concettuali della prossima auto Dreame tramite i social media, che saranno mostrati in forma concettuale durante il Consumer Electronics Show (CES) di quest'anno a Las Vegas alla fine di questo autunno. A quanto pare l'auto sarà prodotta a Berlino in una fabbrica che Dreame sta attualmente costruendo, a due passi dalla fabbrica berlinese di Tesla e quando guardiamo al design, è chiaro che i designer industriali di Dreame hanno guardato la Bugatti Chiron sia una volta che 12.000 volte. Il fatto è che questa è una pura copia carbone.
Dreame:
"Al settore automobilistico di lusso mancava un marchio di hypercar elettriche veramente intelligente. Mentre i marchi tradizionali ultra-lusso come Bugatti e Bentley sono stati lenti ad abbracciare l'elettrificazione e l'intelligenza, Dreame ridefinirà ciò che costituisce l'ultra-lusso nella prossima era automobilistica".