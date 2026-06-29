Dreame X60 Pro Ultra Complete

Come ho scritto in diverse occasioni finora, Dreame è riuscita in qualche modo a comportarsi a un livello diverso rispetto agli altri produttori di aspirapolvere robotici, almeno nella nostra casa. Ogni volta che abbiamo testato uno dei loro modelli di punta, che si tratti dell'X50 Ultra, dell'incredibile Aqua10 UltraRoller o del loro tosaerba A2, l'esperienza è stata quasi sempre un po' più affidabile, un po' più efficiente, e questo si combina con la loro abilità nel spingere delicatamente i limiti di ciò che questi dispositivi sono effettivamente capaci. Sì, c'è qualcosa di speciale in Dreame.

E ora sembra che siamo arrivati a una sorta di culmine. L'X60 Pro Ultra Complete è, per usare un eufemismo, un nome banale che racchiude tutte le ormai prive di senso delle "parole d'ordine" dell'industria tecnologica in un unico nome di prodotto, ma nonostante ciò, è senza dubbio il miglior aspirapolvere robotico che si possa acquistare al momento.

Sono parole lunghe, ma prima di tutto rilineiamo con cosa abbiamo a che fare qui. È comunque circolare, alta solo 7,95 centimetri con un sistema LiDAR telescopico sopra, quindi può entrare anche sotto i mobili più bassi. La potenza di aspirazione è di 42.000 Pa, ed è molto potente, anche se questa metrica da sola non racconta tutta la verità sull'efficacia o meno di un modello determinato. Utilizzando il sistema ProLeap, può sollevarsi fino a 10 centimetri, una caratteristica che abbiamo testato con successo sulla nostra soglia imponente della sala centrale, e il molo pulisce l'acqua a 100 gradi.

In altre parole? Ha tutto ciò che ci si aspetta da un modello di punta, e tutto ciò per cui tradizionalmente lodiamo Dreame, inclusa efficienza e affidabilità, è presente qui in abbondanza. E poi ci sono i due bracci robotici. Invece del tradizionale braccio robotico leggero che estende la spazzola laterale di qualche centimetro, l'X60 Pro Ultra Complete fa qualcosa di un po' diverso. I due bracci Ultra-Extend (sì, ce ne sono due) possono estendere la spazzola laterale di 12 centimetri, quindi sembra che la portata sia lunga durante la pulizia, e uno dei tappetini può estendersi fino a 18 centimetri. Nella pratica sembra assolutamente pazzesco e ovviamente permette una pulizia molto più approfondita lungo i bordi e negli angoli. È davvero una cosa curiosa da osservare, ma ha perfettamente senso nella pratica.

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Questo significa che ha effettivamente cinque modalità di pulizia separate, tra cui passa continuamente a seconda di ciò che il modulo OmniSight 3.0 ritiene migliore.

Può riconoscere 320 oggetti; rileva lo sporco tramite CleanGenius, che utilizza obiettivi ottici per "guardare" da vicino il pavimento; e la mappa che disegna della casa è la più dettagliata che abbia mai visto finora.

Questo si aggiunge ai suoi punti di forza più attesi. DuoBrush 2.0 garantisce comunque che i peli lunghi caduti dal nostro gatto e dal mio partner non si aggroviglino nella spazzola, rendendo più facile la pulizia. L'app rimane incredibilmente reattiva, anche se Dreame potrebbe semplificarla un po' per garantire un'esperienza utente più fluida, e non abbiamo incontrato nemmeno un messaggio di errore durante il periodo di test.

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L'unico compromesso è che, poiché ora può pulire in molti modi diversi, una sessione di pulizia media richiede parecchio tempo. Ovviamente, è impossibile prevedere quanto tempo ci vorrà nel tuo unico "spazio", ma nel nostro caso abbiamo aggiunto 15 minuti in più per ogni sessione di pulizia.

La X60 Pro Ultra Complete è il miglior modello che Dreame abbia mai prodotto, e questo è già un gran dirlo. È efficiente, intelligente, affidabile e non si accontenta dello status quo. Per questo motivo, è quello che consiglieremo in futuro, indipendentemente dal prezzo elevato.